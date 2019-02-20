Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2019 Brunettes Shoot Blondes розповіли в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV про свою позицію щодо виступів у Росії.

3-4 дзвінки на день з пропозиціями виступити у Росії – на всі Brunettes Shoot Blondes відповіли відмовою.

– Можна завжди говорити, що музика поза політикою, але реальність така, що будь-який крок сприймається, як ми підтримуємо або не підтримуємо. Оскільки ми проти російської політики щодо України, то не виступати там – можливість сказати, що ми проти, – каже фронтмен гурту Андрій Ковальов.

Також він розповів, у чому успіх кліпу на пісню Knock Knock, яка на You Tube зібрала майже 10 млн переглядів:

– У цьому було щось просте. Є анімація, яка виглядає дуже просто: два кольори і два персонажи, які пересуваються.

Поговорили Факти ICTV і про популярність групи за кордоном

– Можливо, ми співаємо просто англійською, можливо, ми рухаємося у цьому напрямку. Але взагалі наші слухачі по всьому світу, – кажуть хлопці

Більше про творчість, політику та Євробачення дивіться у відео Фактів ICTV.

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До речі, організатори нацвідбору прокоментували ситуацію з гастролями учасників конкурсу в Росії.

Фото: Brunettes Shoot Blondes