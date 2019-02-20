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Роко представлятиме Хорватію на Євробаченні 2019

Співак Роко стане учасником пісенного конкурсу Євробачення 2019 від Хорватії.

Роко

Представником від Хорватії на Євробаченні 2019 стане співак Роко з піснею The Dream.

Він здобув це право у фіналі нацвідбору Хорватії під назвою Dora, який провели вперше з 2010 року.

Переможця визначали за допомогою голосів глядачів та професійного журі. Роко також отримав спеціальний приз переможця нацвідбору.

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Пісня Хорватії на Євробачення 2019: Роко – The Dream

У пісні співак розповідає про його невеличку мрію, яку дуже сильно хоче здійснити.

Для свого виступу на нацвідборі Роко обрав образ янгола.

Біографія Роко

Народився майбутній співак у 2001 році в місті Спліт у досить музикальній родині. Роко вміє не тільки співати, але й грати на фортепіано та органі.

Музичну кар’єру хлопець обрав для себе вже у 12 років, коли приєднався до одного з місцевих гуртів.

З того часу він часто з’являвся у різноманітних талант-шоу. Також Роко приймав участь у шоу The Stars of Pink, де здобув перемогу.

До слова, Латвію на пісенному конкурсі Євробачення 2019 представлятиме дует Carousel.

Фото: Eurovision

Відео: Hrvatska radiotelevizija

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