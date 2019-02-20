Співак Роко стане учасником пісенного конкурсу Євробачення 2019 від Хорватії.
Представником від Хорватії на Євробаченні 2019 стане співак Роко з піснею The Dream.
Він здобув це право у фіналі нацвідбору Хорватії під назвою Dora, який провели вперше з 2010 року.
Переможця визначали за допомогою голосів глядачів та професійного журі. Роко також отримав спеціальний приз переможця нацвідбору.
Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2019 – де дивитися
Пісня Хорватії на Євробачення 2019: Роко – The Dream
У пісні співак розповідає про його невеличку мрію, яку дуже сильно хоче здійснити.
Для свого виступу на нацвідборі Роко обрав образ янгола.
Біографія Роко
Народився майбутній співак у 2001 році в місті Спліт у досить музикальній родині. Роко вміє не тільки співати, але й грати на фортепіано та органі.
Музичну кар’єру хлопець обрав для себе вже у 12 років, коли приєднався до одного з місцевих гуртів.
З того часу він часто з’являвся у різноманітних талант-шоу. Також Роко приймав участь у шоу The Stars of Pink, де здобув перемогу.
До слова, Латвію на пісенному конкурсі Євробачення 2019 представлятиме дует Carousel.
Фото: Eurovision
Відео: Hrvatska radiotelevizija