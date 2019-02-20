Zala Kralj & Gasper Santl представлятиме Словенію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником Словенії на Євробаченні 2019 стане дует Zala Kralj & Gasper Santl з піснею Sebi.

Дует взяв участь у національному відборі на Євробачення 2019, щоб завоювати нову аудиторію.

– Ми не очікували перемоги, тепер перед нами стоїть величезний виклик, але з іншого боку, ми дуже раді, що люди відчули себе причетними до нашої музики, – пояснив один з учасників групи Гашпер.

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Пісня Словенії на Євробачення 2019 : Zala Kralj & Gasper Santl – Sebi

Особливістю пісні Zala Kralj & Gasper Santl Sebi є зламані біти, м’який вокал і тексти, які звучать містично.

За словами виконавців, пісня Sebi про те, що за часів, коли вам важко, потрібно залишатися вірними собі.

Історія дуету Zala Kralj & Gasper Santl

Зала Краль та Гашпер Шантл – словенський музичний дует з Марібор, що складається з співачки Зали Краль та мультиінструменталіста й автора пісень Гашпера Шантла.

Артисти стали виступати разом у 2017 році, а у квітні 2018 року вони створили повноцінний дует.

Зала вивчає бібліотекознавство, а музикою раніше займалася у своє задоволення: вона випускала кавери на Youtube і писала свої пісні. Дівчина зізнається, що не думала про професійну кар’єру музиканта, а спів і гра на гітарі для неї були просто хобі.

Гашпер з дитинства грає на гітарі та акордеоні. Хлопець розповів, що гітару освоїв лише для того, щоб більше подобатися дівчаткам.

В останній день школи, Гашпер сів на велосипед і поїхав за кордон. Після довгих пошуків він опинився в музичній студії Faust Records у Празі. Протягом наступних двох років він навчався там роботі звукорежисера і композитора.

Залу і Гашпера познайомив їх спільний друг, який потім зняв всі кліпи для гурту. Дует також є парою в особистому житті.

Разом вони випустили сингли: Valovi, Baloni, S teboi.

До слова, букмекери змінили прогноз на Євробачення 2019 і тепер Україна не знаходиться в першій десятці.

Фото: zalagasper

Відео: EMA Eurovision Slovenia