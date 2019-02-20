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Церемонія Оскар 2019: де і коли пройде головна премія кінематографа

Церемонія Оскар 2019 пройде 24 лютого у голлівудському театрі Долбі, Лос-Анджелес.

Церемонія Оскар 2019: де і коли пройде головна премія кінематографа

Церемонія Оскар 2019 пройде 24 лютого.

Гості традиційно зберуться у шикарному театрі Долбі, Лос-Анджелес.

Оскар 2019 стартує о 03.00 25 лютого за Києвом, а голлівудські зірки почнуть з’являтися на червоній доріжці з 01.00.

Проте вперше за 30 років Оскар пройде без ведучого. Актор і комік Кевін Харт відмовився вести церемонію через звинувачення в гомофобії.

Кіноакадемія 22 січня офіційно оголосила номінантів на Оскар 2019.

До речі, лідерами серед претендентів на премію Американської академії кіномистецтв стали відразу два фільми – Рома Альфонсо Куарона і Фаворитка Йоргоса Лантімоса представлені у 10 номінаціях.

Повний список номінантів на Оскар тут.

До слова, на сайті Факти ICTV буде традиційно онлайн-трансляція церемонії Оскар.

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Нагадаємо також, які були переможці Оскар 2018.

Фото: Haveseen|Dreamstime.com

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