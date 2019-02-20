Церемонія Оскар 2019 пройде 24 лютого у голлівудському театрі Долбі, Лос-Анджелес.
Церемонія Оскар 2019 пройде 24 лютого.
Гості традиційно зберуться у шикарному театрі Долбі, Лос-Анджелес.
Оскар 2019 стартує о 03.00 25 лютого за Києвом, а голлівудські зірки почнуть з’являтися на червоній доріжці з 01.00.
Проте вперше за 30 років Оскар пройде без ведучого. Актор і комік Кевін Харт відмовився вести церемонію через звинувачення в гомофобії.
Кіноакадемія 22 січня офіційно оголосила номінантів на Оскар 2019.
До речі, лідерами серед претендентів на премію Американської академії кіномистецтв стали відразу два фільми – Рома Альфонсо Куарона і Фаворитка Йоргоса Лантімоса представлені у 10 номінаціях.
Повний список номінантів на Оскар тут.
До слова, на сайті Факти ICTV буде традиційно онлайн-трансляція церемонії Оскар.Читайте: Оскар 2019: ще один український фільм у числі претендентів Рецензія на фільм Вдови: Стів МакКвін знову замахнувся на Оскар Раяну Гослінгу - 38! Коли актор отримає свій Оскар (ГОЛОСУВАННЯ)
Нагадаємо також, які були переможці Оскар 2018.
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