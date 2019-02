Фіналіста нацвідбору Угорщини на Євробачення 2019 Петруску дискваліфікували, оскільки його пісню визнали плагіатом.

Фіналіста нацвідбору Угорщини на Євробачення 2019 Петруску дискваліфікували, оскільки його пісню Help Me Out of Here визнали плагіатом композиції White Sky, яку виконує Vampire Weekend, повідомляється на сайті Євробачення 2019.

В зв’язку з цим продюсери нацвідбору прийняли рішення замінити співака на Герге Олаха, який набрав найбільшу кількість балів від журі та аудиторії.

За словами музичного експерта Дьюла Фекете, темп та мелодія у пісні Петруску та композиції Vampire Weekend дуже схожі.

Він додав, що багато популярних пісень використовують однаковий музичний інвентар, але у випадку з Help Me Out of Here вона дуже схожа на White Sky по багатьом параметрам, що й дає змогу визнати її плагіатом.

