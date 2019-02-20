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Відразу три пісні у Billboard: Аріана Гранде повторила рекорд The Beatles

Відразу три пісні американської поп-співачки Аріани Гранде зайняли перші три позиції рейтингу хіт-параду Billboard.

Відразу три пісні у Billboard: Аріана Гранде повторила рекорд The Beatles

Аріана Гранде стала другою в історії виконавицею, чиї пісні зайняли верхні позиції Billboard. До цього це вдалося лише легендарній групі The Beatles.

У березні 1964 року хіт-парад очолили три пісні The Beatles – Can’t Buy Me Love, Twist and Shout і Do You Want to Know a Secret. П’ять тижнів поспіль композиції групи не сходили зі світового чарту.

Через 55 років це вдалося і Аріані Гранде. На цьому тижні три її композиції – 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored і Thank U, Next зайняли три перші позиції. Всі вони входять у п’ятий студійний альбом Гранде.

7 Rings

Break Up With Your Girlfriend

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До речі, іспанський хіт Насті Каменських Peligroso увійшов до світового музичного чарту Billboard.

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