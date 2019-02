Британська група The 1975 і шотландський діджей Кельвін Харріс стали головними переможцями церемонії вручення музичної премії Brit Awards, яка пройшла 20 лютого в Лондоні (Велика Британія).

The 1975 і Кельвін Харріс стали головними переможцями церемонії вручення музичної премії Brit Awards, йдеться на офіційному сайті.

Британці The 1975 отримали премії Найкраща британська група і Найкращий британський альбом за платівку A Brief Inquiry into Online Relationships.

Шотландця Кельвіна Харріса визнали найращим продюсером, а його пісня з Дуа Ліпою One Kiss отримала премію Найкращий сингл року.

Джорджа Сміт стала найкращою співачкою, а найкращим співаком — Джордж Езра.

Читайте: Childish Gambino – This Is America: що зашифровано в Пісні року Grammy 2019

Нагорода за найкраще відео дісталася групі Little Mix за кліп на пісню Woman Like Me.

У міжнародних номінаціях перемогли Дрейк (Найкращий іноземний співак), Аріана Гранде (Найкраща іноземна співачка) і The Carters — дует Джей Зі і Бейонсе (Найкраща іноземна група).

Почесну нагороду за видатний внесок у музику отримала співачка

Пінк отримала нагороду за видатний внесок у музику, а нагорода Міжнародний успіх дісталася Еду Ширану.

Раніше Факти ICTV публікували переможців Grammy 2019.

Фото: brits.co.uk