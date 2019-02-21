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Brit Awards: Бейонсе і Джей Зі зняли відео з Меган Маркл-королевою

На Brit Awards американський дует The Carters, в який входять Бейонсе і Джей Зі, взяв нагороду Найкраща іноземна група.

Бейонсе и Джей Зи

На Brit Awards американський дует The Carters, в який входять Бейонсе і Джей Зі, взяв нагороду Найкраща іноземна група, йдеться на сайті премії.

Учасники групи не змогли приїхати на церемонію, але записали відео подяки.

Читайте: Childish Gambino – This Is America: що зашифровано в Пісні року Grammy 2019

На ролику Бейонсе і Джей Зі повторили сцену з кліпу Apeshit, але замість Мони Лізи у них за спинами висів портрет Меган Маркл в образі королеви.

 

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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Раніше Факти ICTV публікували переможців Brit Awards 2019.

Фото: beyonce

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