Стало відомо, хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019. Відео виступів фіналістів зібрали Факти ICTV.

Імена фіналістів нацвідбору на Євробачення 2019 стали відомі під час другого прямого ефіру.

За результатами першого півфіналу у фінал пройшли YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.

Після другого півфіналу до них приєдналися ще три учасники – ANNA MARIA, KAZKA і Freedom jazz.

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Відео виступів фіналістів нацвідбору

YUKO – GALYNA GULIALA

Судді відзначили гарний вокал солістки Юлії Юріної. Джамала зазначила, що захоплюється експериментом гурту. Проте вона додала, що правила Євробачення можуть стати на заваді їхньому виступу з цією піснею.

GALYNA GULIALA – це інтерпретація на українську народну пісню.

MARUV – Sing Song

Джамала зізналася, що пісня Siren Song була єдиною, яку вона заслухала в машині. Але зараз їй завадила субтонова манера співу, не вистачило мелодії.

Євген Філатов впевнений, що музичний формат, який обрала MARUV, зараз у тренді, його використовує чимало молодих виконавців.

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Родзинкою виступу гурту став інструмент, який об’єднує в собі відразу 20 інших. Проте за правила Євробачення всі артисти співають під записаний мінус пісні.

Андрій Данилко зізнався, що йому сподобався виступ, проте шкода: інструмент не можна буде використовувати на Євробаченні.

Freedom jazz – Cupidon

Судді захопилися виступом групи і аплодували стоячи.

– Це так круто, я хочу, щоб ви були у фіналі, – заявив Андрій Данилко.

Джамала захопилася однією з солісток, яка співала на 8 місяці вагітності.

– Завдання артиста – розважати. Це було зроблено блискуче. Все ціле, моноліт, браво!, – зазначив Філатов.

ANNA MARIA – My Road

Дует похвалив Євген Філатов і додав, що вони повинні записати альбом у такому стилі.

Андрій Данилко назвав виступ дівчат дуже професійним.

KAZKA – Apart

Джамала зазначила, що гурт з минулого відбору на Євробачення виріс у рази.

Євген Філатов та Андрій Данилко також похвалили гурт.

Проте користувачі мережі писали безліч негативних коментарів під відео, щодо сумнівного виконання солістки.

Нагадаємо, фінал нацвідбору на Євробачення 2019 відбудеться вже 23 лютого. Саме тоді стане відомо, хто поїде представляти Україну в Ізраїлі.

Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня. У минулому році на конкурсі перемогла Нетта Барзілай з піснею Toy.