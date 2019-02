Співачка Katerine Duska представить Грецію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Katerine Duska виступить від Греції на Євробаченні 2019.

Вона була одноголосно обрана грецькою мовною компанією ERT через внутрішній процес відбору. Дівчина підкорила членів відбіркової комісії своїм унікальним голосом, музикою і текстами, що представляють сучасний тренд.

Пісня, яку виконає співачка, буде представлена пізніше.

У Тель-Авіві Katerine Duska виступить 14 травня – в першому півфіналі.

Читайте: Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019

Біографія Katerine Duska

Katerine Duska є греко-канадською співачкою і зараз живе в Афінах.

Її дебютний альбом Embodiment був випущений у 2016 році, у 2018 році її трек Fire Away був обраний для офіційної телевізійної рекламної кампанії на канадському телебаченні.

Музичний стиль співачки нагадує темні звукові тембри Lykke Li і Jessie Ware, а її фірмовий душевний голос заробив порівняння з Емі Вайнхаус.

Katerine Duska отримала статус інді-зірки зі своєю хітовою піснею One in a million та кавером Arctic Monkeys Do I Wanna Know.

З тих пір вона співпрацювала і ділила сцену з такими артистами, як LP, Albin Lee Meldau, Tom Baxter, Yasmine Hamdan, Oddisee, Kadebostany і виступала в найпрестижніших концертних залах та на фестивалях Європи, таких як O2 Academy, Rockwave Festival, SNFCC, Megaron Concert Hall and Sofarsounds/Amnesty international’s global festival Give a Home.

Нагадаємо, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Ізраїлі.

Фото: ERT