Український гурт KAZKA представив офіційну версію пісні Apart, з якою музиканти борються за можливість представляти Україну на Євробаченні 2019.
KAZKA відзначили, що їх конкурсна пісня на нацвідбір на Євробачення 2019 Apart – це пісня-сповідь про всеосяжне почуття, яке не боїться ні відстаней, ні стереотипів, ні забобонів.
Apart про бажання подолати всі труднощі на шляху до справжньої любові.
Про все те, що залишає нас “apart” (з англ. Порознь) з коханими.
Це пісня, яка закликає любити без шаблонів! Незважаючи на статус, зріст, вагу, соціальні відмінності, нав’язані іншими правила і форми.
Kazka – Apart – слухати пісню з відбору на Євробачення 2019
Kazka – Apart: слова пісні
|I am running circles
Then I fall
But there’s something in this day so beautiful
Cause I welcome back my teasing hope
|Of our Eden garden
I recall
While I’m fighting back the time that’s taking toll
|Apart
But not forever I’ll go wherever
Apart
Until I find you, and stay beside you
Apart
We’re bound and free and we’ll never be
Apart
I know you’ll be there I’m a believer
|There’s no perfect timing
Anymore
I won’t wait another second, I will soar
Now I feel so pure, I’ve found a cure
|See our silver lining
Through the storm
See our future, take a chance, open the door
|Apart
But not forever I’ll go wherever
Apart
Until I find you, and stay beside you
Apart
We’re bound and free and we’ll never be
Apart
I know you’ll be there I’m a believer
|Під вишнею криниченька, милого чекаю
Од любові до милого серце завмирає
Під вишнею криниченька, милого чекаю
Until I find you, and stay beside you
|Ой ходила сива пава по крутесенькій горі
We’re bound and free and we’ll never be
Apart
Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі
I know you’ll be there I’m a believer
Читайте: Фінал відбору на Євробачення 2019 – де дивитися
Нагадаємо, KAZKA на нацвідборі на Євробачення 2019 виступила у другому півфіналі 16 лютого за номером 3, та пройшли до фіналу конкурсу, набравши 12 балів.