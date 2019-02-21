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Made in Ukraine. Фантастичний виступ Pink на Brit Awards 2019

Виступ Pink на Brit Awards 2019 з вогнем і водою зрежисували три українки.  

Made in Ukraine. Фантастичний виступ Pink на Brit Awards 2019

Номер співачки Pink на Brit Awards 2019 було зрежисовано українками.

Над виступом американської зірки працювали режисери Наталія Лисенкова, Наталія Ровеньска і Марія Григоращенко.

У постановці номера українкам допомагали компанії Freckled Sky з США і Front Pictures з України.

Читайте: Brit Awards: Бейонсе і Джей Зі зняли відео з Меган Маркл-королевою

Пропонуємо насолодитися неймовірним виступом Pink, в якому українські режисери показали справжнє шоу з вогнем і водою.

До слова, Факти ICTV писали про переможців премії Brit Awards, яка відбулася 20 лютого.

Фото: Pink

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