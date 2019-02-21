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Медісон Бір шокувала шанувальників голою сукнею

На церемонію вручення музичної нагороди BRIT Awards 2019 співачка Медісон Бір прийшла у голій сукні.

Медісон Бір

Співачка Медісон Бір вразила шанувальників, оскільки прийшла на церемонію вручення музичної премії BRIT Awards 2019 у голій сукні.

На церемонії Бір була одягнена у бежеву сукню в клітинку, а серед взуття обрала босоніжки на високому підборі.

Волосся співачка зібрала у пучок, а з прикрас на її руці було кілька золотих браслетів.

Також вона надягла сережки з розсипом та каблучку.

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До слова, співачка Настя Каменських опублікувала фотографію у вбранні, яке схоже на боді з прозорим верхом.

Фото: Jeff Spicer/Getty Images

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