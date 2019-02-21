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Нацвідбір на Євробачення 2019: фіналісти з KAZKA назвали свого конкурента

Учасники гурту KAZKA – фіналісти національного відбору на Євробачення 2019 – вважають своїм головним конкурентом хвилювання, з яким іноді дуже важко впоратися.

KAZKA

Гурт KAZKA побореться за право представляти Україну на Євробаченні 2019 у фіналі нацвідбору 23 лютого.

– У фіналі зібралися дуже сильні артисти, з кожним цікаво позмагатися. Але передусім ми будемо конкурувати зі своїм хвилюванням. Подивимося, хто кого! – розповіли музиканти в коментарі СТБ.

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Вони зізнаються, що не завжди можуть впоратися з хвилюванням.

– Але ми працюємо над цим. У фіналі хочеться кайфонути від виступу. Розслабитися і насолодитися моментом так, як, можливо, нам не вдалося у півфіналі через сум’яття, – переконують фіналісти нацвідбору.

При цьому якихось глобальних змін у постановку номера KAZKA не вноситиме.

Нагадаємо, фінал нацвідбору на Євробачення 2019 відбудеться вже 23 лютого. Саме тоді стане відомо, хто поїде представляти Україну в Ізраїлі.

Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня. У минулому році на конкурсі перемогла Нетта Барзілай з піснею Toy.

Фотоkazka.band

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