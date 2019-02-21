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Ношу траур з розбитим серцем: кішка Лагерфельда “зробила заяву” в Instagram

Кішка дизайнера Карла Лагерфельда, який помер у віці 85 років, “оголосила” траур в Instagram.

умер лагерфельд

Кішка Карла Лагерфельда, який помер у віці 85 років, “оголосила” траур в Instagram.

У кішки модельєра – Шупетт – є свій Instagram-аккаунт, в якому вона подякувала всім за співчуття.

Читайте: Геній моди Лагерфельд: 5 культових показів Chanel

У повідомленні йдеться, що Шупетт “носить траур з розбитим серцем”.

Також вона “пообіцяла”, що “намагатиметься жити без татка як сильна і незалежна жінка”.

Нагадаємо, 19 лютого стало відомо, що легендарний дизайнер Карл Лагерфельд помер у віці 85 років.

Фото: choupettesdiary

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