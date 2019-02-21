Номінанти на Оскар 2019 оголошені. Хто може отримати головну нагороду у світі кінематографа – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Оскар 2019 пройде 24 лютого у театрі Долбі (Голлівуд, Лос-Анджелес).
Кіноакадемія офіційно оголосила, хто увійшов в номінанти на Оскар 2019.
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Так, у фільму Чорна пантера – 8 номінацій. Це перший супергеройський фільм, який номінований у головній категорії Оскар.
Фільм Фаворитка представлений у 10 номінаціях, при чому в одній відразу двічі – Емма Стоун і Рейчел Вайс поборються за звання Найкращої актриси другого плану.
Стрічка Народження зірки, де в головних ролях Леді Гага і Бредлі Купер (який і є режисером фільму), номінована у 8 категоріях.
Багатьох здивував фільм Чорний клановець, який з’явився у 6 номінаціях.
Гучна Богемна рапсодія номінована 5 разів на Оскарі 2019.
Справжньою сенсацією став чорно-білий мексиканський фільм Рома, який представлений у 10 номінаціях (так-так, і за Найкращий фільм також).
Найкращий фільм
- Чорная пантера
- Зелена книга
- Рома
- Фаворитка
- Чорний клановець
- Влада
- Богемська рапсодія
- Народження зірки
Найкраща чоловіча роль
- Рамі Малек – Богемська рапсодія
- Крістіан Бейл – Влада
- Вігго Мортенсен – Зелена книга
- Бредлі Купер – Народження зірки
- Ітан Хоук – Щоденник пастиря
- Віллем Дефо – Порогом вічності
Найкраща жіноча роль
- Гленн Клоуз – Дружина
- Леді Гага – Народження зірки
- Олівія Колман – Фаворитка
- Мелісса МакКарті – Чи зможете ви мене пробачити?
- Ялицево Апарісіо – Рома
Найкращий режисер
- Альфонсо Куарон – Рома
- Адам Маккей – Влада
- Спайк Лі – Чорний клановець
- Павло Павліковський – Холодна війна
- Йоргос Лантімос – Фаворитка
Найкраща жіноча роль другого плану
- Емма Стоун – Фаворитка
- Рейчел Вайс – Фаворитка
- Емі Адамс – Влада
- Реджина Кінг – Якщо Біл-стріт могла б заговорити
- Марина Де Тавіра – Рома
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Махершала Алі – Зелена книга
- Річард Е. Грант – Чи зможете ви мене пробачити?
- Тімоті Шаламов – Гарний хлопчик
- Сем Елліотт – Зірка народилася
- Сем Рокуелл – Влада
Найкращий дизайн костюмів
- Балада Бастера Скрагсса
- Чорна Пантера
- Фаворитка
- Мері Поппінс повертається
- Дві королеви
Найкращий фільм іноземною мовою
- Рома (Мексика)
- Холодна війна (Польща)
- Магазинні злодюжки (Японія)
- Капернаум (Ліван)
- Робота без авторства (Німеччина)
Найкращий анімаційний фільм
- Суперсімейка 2
- Людина-павук: Навколо всесвіту
- Ральф проти інтернету
- Острів собак
- Мірай з майбутнього
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Найкращий короткометражний анімаційний фільм
- Бао
- Пташина карма
- Білбі
- Вихідні
- Один маленький крок
Найкращий документальний фільм
- RBG
- Будеш моїм сусідом?
- Minding the Gap
- Вільний підйом поодинці
Найкращий монтаж
- Зелена книга
- Богемська рапсодія
- Чорний клановець
- Фаворитка
- Влада
Найкраща пісня
- Народження зірки: Shallow
- Чорна пантера: All the Stars
- Пампушка: Girl In The Movies
- Мері Поппінс повертається: The Place Where Lost Things Go
Найкращий оригінальний сценарій
- Балада Бастера Скраггс
- Якщо Біл-стріт могла б заговорити
- Народження зірки
- Чи зможете ви мене пробачити?
- Чорний клановець
Найкращий адаптований сценарій
- Зелена книга
- Фаворитка
- Рома
- Влада
- Щоденник пастиря
Найкращий короткометражний документальний фільм
- Крапка. Кінець пропозиції
- Кінець гри
- Ніч в саду
- Рятувальна шлюпка
- Чорна вівця
Найкращий художник-постановник
- Фаворитка
- Людина на Місяці
- Рома
- Чорна Пантера
- Мері Поппінс повертається
Найкращі зачіски і макіяж
- Влада
- Дві королеви
- На кордоні світів
Найкращий композитор
- Якщо Біл-стріт могла б заговорити
- Мері Поппінс повертається
- Острів собак
- Чорна Пантера
- Чорний клановец
Найкращий монтаж звуку
- Людина на Місяці
- Тихе місце
- Богемська рапсодія
- Чорна Пантера
- Рома
Найкраще зведення звуку
- Рома
- Богемська рапсодія
- Людина на Місяці
- Народження зірки
- Чорна Пантера
Найкращі спецефекти
- Месники: Війна нескінченності
- Крістофер Робін
- Людина на Місяці
- Першому гравцеві приготуватися
- Хан Соло: Зоряні війни. історії
До речі, фільм Месники: війна нескінченності став кращим за версією People’s Choice Awards 2018.