Чому варто подивитися церемонію вручення премії Оскар 2019, які вже з’явилися скандали і цікаві факти про найпрестижнішу премію в кіноіндустрії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Найбільша подія в Голлівуді не за горами. У ніч з 24 на 25 лютого в театрі Долбі пройде церемонія нагородження премії Оскар 2019.

Сцена 91-ї премії Оскар виблискуватиме з 26 тис. каменів Swarovski, на ній не буде ведучого, але буде море емоцій, смішних і зворушливих моментів від переможців номінацій.

Скандали

Ще жоден Оскар не проходив без скандалів.

Так, цьогоріч почалося все зі скандалу з Кевіном Хартом, який мав бути ведучим премії у 2019 році.

Потім режисера фільму Богемна рапсодія Брайана Сінгера звинуватили в зґвалтуванні неповнолітній хлопчиків.

А також одна британка просить зняти з номінації фільм Затримання, який зробили на основі історії вбивства її 2-річного сина, не отримавши її дозвіл.

Потім організаторів Оскара звинуватили у тиску на акторів, щоб ті не ходили на інші премії, а також в тому, що в номінантів не обирають режисерів-жінок.

А нещодавно взагалі оголосили, що переможців номінацій Найкраща операторська робота, Найкращий монтаж, Найкращий грим і зачіски та Найкраща короткометражна картина назвуть під час рекламної паузи, однак після хвилі обурень організатори змінили своє рішення.

I have made the choice to step down from hosting this year’s Oscar’s….this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.

Сцена Оскара 2019

Як ми вже писали раніше, сцена буде прикрашена великою кількістю каменів Swarovski, через що її називають Хмарою кристалів.

На ній буде багато шарів хвиль з золотого і синього кольору, які будуть важити близько 725 кг і на них буде 40 тис. живих троянд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019) 18 Фев 2019 в 8:33 PST

Реклама на Оскар 2019

Вартість 30-секундного рекламного ролика під час телевізійної трансляції премії Оскар 2019 складе $2,6 млн.

Це більше, ніж на 50% менше від вартості реклами під час трансляції Super Bowl (Фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. – Ред.)

Червона доріжка

Завдовжки 250 метрів і шириною 10 метрів.

Правда, знаменитою голлівудською доріжкою пройдуться спочатку не зірки шоу-бізнесу, а робочі, які до неділі облаштовуватимуть там подіум, бар’єри і трибуни для понад 700 фанів і представників ЗМІ.

Цікаві факти про Оскар 2019

Леді Гага & Queen

Леді Гага колись створила свій псевдонім з пісні улюбленої гурту Queen – Radio Gaga.

А цього року, майже через 10 років, вона (фільм Зірка народилася, де Леді Гага знялася в головній ролі) боротиметься за премію Оскар у номінації Найкращий фільм з фільмом Богемна рапсодія, де показали життя Фреді Мерк’юрі і гурту Queen.

Читайте: Оскар 2019: на врученні премії виступить Queen

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от B r u n o⠀F a u l i n (@bfaulin) 21 Фев 2019 в 4:00 PST

Ролі реальних людей

У номінація Найкращий актор і Найкращий актор другого плану чотири з п’яти номінантів виконували ролі реальних людей: Фреді Мерк’юрі, Вінсента Ван Гога, Діка Чейні і Джорджа Буша-старшого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Revista Etiqueta (@etiquetarevista) 20 Фев 2019 в 9:40 PST

Яліца Апарісіо ніколи не грала в кіно

Фільм Рома, де вона зіграла, номінований у 10 категоріях, серед них і Найкращий фільм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cinegram (@cinegram94) 21 Фев 2019 в 5:53 PST

Нетрадиційна орієнтація

У 2019 Оскар за акторську гру можуть отримати зірки, які грали гомосексуалістів, лесбіянок або бісексуалів.

Так, Олівія Колман і Рейчел Вайс були коханками у фільмі Фаворитка, герой Махершала Алі у Зеленій книзі, швидше за все, гомосексуал, а Рамі Малек грав бісексуала Фреді Мерк’юрі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOSICA (@mosica.music) 21 Фев 2019 в 9:50 PST

Купер – режисер

Незважаючи на те, що дебютна режисерська робота Бредлі Купера Народження зірки оголошена у 8 номінаціях, серед яких і Найкращий фільм, самого Купера в номінацію Найкращий режисер не внесли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Kansyna (@alina_riuliana) 24 Янв 2019 в 2:06 PST

Крістіан Бейл і Дік Чейні

Актор народився в один день з його персонажем Діком Чейні у фільмі Влада – 30 січня.

До речі, сам Бейл не підтримував політичний курс колишнього віце-президента США, якого грав.