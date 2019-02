Співак Майкл Райс – переможець шоу All Together Now на ВВС – представить Велику Британію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Майкл Райс виступить від Великої Британії на Євробаченні 2019 з піснею Bigger Than Us (Більше, ніж ми).

У прямому ефірі шоу на ВВС в ході телефонного та онлайн-голосування з трьох фіналістів британська публіка вибрала Майкла Райса.

Велика Британія належить до країн так званої великої п’ятірки, тому Райс автоматично потрапить до фіналу Євробачення 2019.

Він виступить у Тель-Авіві 18 травня.

Пісня Великобританії на Євробачення 2019: Майкл Райс – Bigger Than Us

– Bigger Than Us – це дійсно потужна пісня. Ви просто зливається з нею…Вона емоційна, – прокоментував Райс.

Біографія Майкла Райса

21-річний виконавець брав участь в англійському X-Factor, а в березні 2018 року Райс переміг у шоу All Together Now на ВВС, вигравши приз у розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів.

Майкл Райс любить співати в караоке, іноді виступає на вулиці для перехожих.

Він є активним прихильником боротьби з булінгом і записав сингл на підтримку руху. Ця тема йому дуже близька, у школі над ним знущалися через спів.

















Велику Британію на Євробаченні 2019 представить співак Майкл Райс / 4 фотографии

До слова, букмекери змінили прогноз на Євробачення 2019 і тепер Україна не знаходиться в першій десятці.

Фото: Michael Rice