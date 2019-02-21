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Відбір на Євробачення 2019: солістка YUKO розповіла про побиття в дитинстві

Солістка групи YUKO, яка бере участь у фіналі нацвідбору Євробачення 2019, Юлія Юріна розповіла, що в дитинстві постійно терпіла насильство.

Відбір на Євробачення 2019: солістка YUKO розповіла про побиття в дитинстві

Солістка YUKO Юлія Юріна, яка у складі гурту YUKO бере участь у фіналі нацвідбору на Євробачення 2019, зізналася, що в дитинстві була жертвою домашнього насильства, передає Pink.

– У віці трьох років мене відвезли в чуже місто, в сім’ю маминого нареченого, яка відрізнялася консервативними поглядами і вкрай ненавиділа дітей, – розповідає Юлія.

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За її словами, чоловік у 90-ті був авторитетом в авто бізнесі.

– Він бив мене з будь-якого приводу, і навіть без приводу. Мене могли замкнути в кімнаті на весь день і погрожувати тим, що викинуть нас з матір’ю з дому на мороз, жбурляли об стіни і шафи. Одне з найяскравіших спогадів – залякування пістолетом, – поділилася співачка.

Юля зазначила, що таке дитинство відбилися в її свідомості, і зараз доводиться боротися з психологічними проблемами.

Нагадаємо, YUKO з піснею GALYNA GULIALA виступить в фіналі відбору на Євробачення під номером 2.

Фото: yukoua

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