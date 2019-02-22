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Албанію на Євробаченні 2019 представить Йоніда Малічі

Телеведуча та співачка Йоніда Малічі стала представником Албанії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Йоніда Малічі

Представником від Албанії на Євробаченні 2019 стане співачка Йоніда Малічі з піснею Ktheju Tokës.

Участь у пісенному конкурсі їй дісталася завдяки перемозі на Festivali i Këngës у грудні 2018 року.

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Пісня Албанії на Євробачення 2019: Йоніда Малічі – Ktheju Tokës

У пісні Малічі закликає когось повернутися на рідну землю, оскільки рідні все ще його чекають.

Багато глядачів порівняли образ співачки під час виступу у нацвідборі з Клеопатрою.

Біографія Йоніди Малічі

Йоніда Малічі народилася 26 березня 1982 року в албанському місті Тирана.

Її кар’єра співачки почалася у 13 років, коли вона виступила на фестивалі Festivali i Këngës разом з Aleksandër Rrapi. Через два роки дівчина знову відвідала фестиваль, але вже в складі іншого дуету і виконала пісню, присвячену Матері Терезі.

Виступати сольно Малічі почала у 1999 році. Тоді вона завоювала друге місце з піснею Do jetoj pa ty на Festivali i Këngës.

За свою кар’єру вона також виступила суддею у п’ятому сезоні одного з пісенних шоу Албанії.

До слова, один з членів журі нацвідбору на Євробачення 2019 Андрій Данилко розповів, що думає про жорстку критику конкурсу.

Відео: Eurovision Song Contest

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