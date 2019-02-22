Телеведуча та співачка Йоніда Малічі стала представником Албанії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Албанії на Євробаченні 2019 стане співачка Йоніда Малічі з піснею Ktheju Tokës.

Участь у пісенному конкурсі їй дісталася завдяки перемозі на Festivali i Këngës у грудні 2018 року.

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Пісня Албанії на Євробачення 2019: Йоніда Малічі – Ktheju Tokës

У пісні Малічі закликає когось повернутися на рідну землю, оскільки рідні все ще його чекають.

Багато глядачів порівняли образ співачки під час виступу у нацвідборі з Клеопатрою.

Біографія Йоніди Малічі

Йоніда Малічі народилася 26 березня 1982 року в албанському місті Тирана.

Її кар’єра співачки почалася у 13 років, коли вона виступила на фестивалі Festivali i Këngës разом з Aleksandër Rrapi. Через два роки дівчина знову відвідала фестиваль, але вже в складі іншого дуету і виконала пісню, присвячену Матері Терезі.

Виступати сольно Малічі почала у 1999 році. Тоді вона завоювала друге місце з піснею Do jetoj pa ty на Festivali i Këngës.

За свою кар’єру вона також виступила суддею у п’ятому сезоні одного з пісенних шоу Албанії.

До слова, один з членів журі нацвідбору на Євробачення 2019 Андрій Данилко розповів, що думає про жорстку критику конкурсу.

Відео: Eurovision Song Contest