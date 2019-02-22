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Чехію на Євробаченні 2019 представить Lake Malawi

Інді-поп гурт Lake Malawi став представником Чехії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Lake Malawi

Представником від Чехії на Євробаченні 2019 стане гурт Lake Malawi з піснею Friend Of A Friend.

Участь у пісенному конкурсі хлопцям дісталася завдяки перемозі на національному конкурсі, де їх підтримали глядачі і члени міжнародного журі.

Наразі букмекерські контори ставлять гурт лише на 25-е місце з 42 на Євробаченні 2019, проте після появи інформації про всіх упредставників, ситуація може змінитися.

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Пісня Чехії на Евробачення 2019: Lake Malawi – Friend Of A Friend

У пісні співають про дитяче кохання, яке повернулося з минулого.

Тепер це просто сусідка і подруга друга і між героями більше нібито немає жодних почуттів.

Історія створення гурту Lake Malawi

Інді-поп гурт був створений у 2013 році. До нього входять три хлопця.

Склад був сформований Альберто Чорним після розпаду його колишнього гурту Charlie Straight.

Дебютний міні-альбом гурту We Are Making Love Again вийшов у 2015 році, а вже студійний альбом Surrounded by Light — у 2017 році.

До слова, вже завтра фіналісти відбору на Євробачення 2019 поборються за можливість представляти Україну на пісенному конкурсі.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

За результатами жеребкування країн-учасниць, Чехія виступатиме у першому півфіналі, як і Україна.

ФотоLake Malawi

ВідеоEurovision Song Contest

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