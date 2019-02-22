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Чорногорію на Євробаченні 2019 представить група D-moll

Група D-moll представить Чорногорію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019.

D-moll – Heaven

D-moll виступить від Чорногорії на Євробаченні 2019 з піснею Heaven.

Колектив опинився на першому місці серед п’яти претендентів за результатами Національного відбору Montevizija.

У Тель-Авіві група виступить 14 травня – в першому півфіналі.

Читайте: Де дивитися фінал нацвідбору на Євробачення 2019

Пісня Чорногорії на Євробачення 2019: D-moll – Heaven

Нагадаємо, завтра, 23 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019, і українці дізнаються хто представлятиме країну в Ізраїлі.

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