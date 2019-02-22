Один з членів журі нацвідбору на Євробачення 2019 Андрій Данилко відповів на критику конкурсу.

Один з членів журі нацвідбору на Євробачення 2019 Андрій Данилко відповів тим, хто критикує конкурс і, зокрема, виступи гурту KAZKA, передають Факти.

За його словами, такий великий шквал критики обрушився на нацвідбір через те, що люди просто хочуть “поляпати” язиком.

– Наприклад, пишуть, що я “тягну групу KAZKA”, тому що ми артисти однієї продюсерської компанії. А чому тоді ніхто не згадує, як минулого року я їх критикував і ставив низький бал, – сказав Данилко.

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Він додав, що завжди може постояти за свою оцінку, оскільки є певний набір якостей, на які він дивиться, оголошуючи своє рішення.

Данилко додав, що за рік KAZKA сильно зросла і він не розуміє, як люди цього не бачать.

До слова, фіналісти національного відбору на Євробачення 2019 – учасники група KAZKA – розповіли про свого головного конкурента.