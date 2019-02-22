Поки ми чекаємо церемонію нагородження премії Оскар 2019, пропонуємо згадати фільми, які свого часу визнали найкращими в світі кінематографа. Факти ICTV також виділили свій топ-9 фільмів, що можуть похизуватися золотою статуеткою.
Фільми, які отримали Оскар, ніколи не виходять з моди. Більшість з них можна переглядати кілька разів – і вони все одно не набридають.
Ми зібрали топ-9 оскароносних фільмів за версією Фактів ICTV, а також дали список всіх робіт, які отримували головну премію кінематографа за найкращий фільм.
У центрі уваги (2016)
Фільм заснований на реальних подіях, пов’язаних з масштабним скандалом навколо сексуальних домагань у католицькій церкві, що стався в Бостоні і призвів до відставки кардинала Бернарда Лоу.
Це фільм про справедливість, про правду, про наполегливість.
Він жорсткий, але цікавий.
На Оскарі 2016 він отримав премію не лише за найкращий фільм, але і за найкращий сценарій, а також був номінований ще у 4 категоріях.
12 років рабства (2014)
Історія жахливого минулого, жорстокості та дискримінації. Стрічка, яка не залишить байдужим нікого.
Фільм був номінований у 9 категоріях премії Оскар, і у трьох здобув перемогу.
Крім того, у картини всього 84 нагороди на різних кінофестивалях.
Король говорить (2011)
По-перше, фільм варто подивитися хоча б тому, що в ньому грають чудові Колін Ферн, Джеффрі Раш і Хелена Бонем Картер.
По-друге, ця робота надихає. Важка праця і віра в себе – можуть все.
Просто і масштабно одночасно.
Крихітка на мільйон (2005)
Це сумний сірий фільм, але він дає багато мотивації і змушує подивитися з боку на те, чи достатньо ти докладаєш сил для своєї мети.
Навіть якщо ви не фанат боксу, він вам все одно сподобається.
Це стрічка про людину, що ризикує всім заради мрії, яку, крім неї, не бачить ніхто.
Володар перснів: Повернення короля (2004)
Саме той фільм, який можна переглядати багато разів, незважаючи на те, що це фантастика.
Масштаб. Ідеальний музичний супровід. Напруга і, всупереч здоровому глузду, віра в те, що ця історія була насправді.
Недарма Володар перснів: Повернення короля увійшов до списку рекордів Оскара – фільм отримав одразу 11 нагород головної кінопремії.
Таким рекордом можуть похизуватися лише Титанік і Бен-Гур.
Титанік (1998)
Так, ми знаємо, що ви вже бачили його багато разів, але не могли не додати легендарну історію кохання до цього списку.
До того ж, у 2022 гoду Tитaнік-2 спустять на воду і він відправиться у той самий peйc. Це не жарт.
Форест Гамп (1995)
Цей фільм теж довгожитель, тому що дозволяє відкривати все нові і нові деталі з кожним переглядом.
До того ж, це ще прекрасний цитатник і мотиватор.
Ну, і одним з головних аргументів фільму є Том Хенкс.
Список Шиндлера (1994)
Таке не можна забути.
Віддайте своїм переглядом повагу Оскару Шиндлеру, який врятував від жорстокої смерті понад тисячу осіб під час Голокосту.
Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ.
Ганді (1983)
Так, це дуже старий фільм, але він точно вартий вашої уваги.
Біографічна історія про життя легендарного Махатми Ганді.
Робота була удостоєна 8 премій Оскар.
Всі фільми, які отримували Оскар, за весь час:
|Назва фільму та рік
|Продюсери
|Крила 1929
|Люсьєн Хаббард
|Бродвейська мелодія 1930 (І)
|Говард Х’юз
|На Західному фронті без змін 1930 (ІI)
|Карл Леммле-мл.
|Сімаррон 1931
|Вільям Лебарон
|Гранд-готель 1932
|Ірвінг Тальберг
|Кавалькада 1934
|Вінфілд Шихен
|Це трапилося одного разу вночі 1935
|Френк Капра, Гаррі Кон
|Заколот на Баунті 1936
|Ірвінг Тальберг, Альберт Левін
|Великий Зігфелд 1937
|Хант Стромберг
|Життя Еміля Золя 1938
|Хенрі Бленк
|З собою не понесеш 1939
|Френк Капра
|Віднесені вітром 1940
|Девід Селзнік
|Ребекка 1941
|Девід Селзнік
|Якою зеленою була моя долина 1942
|Дерріл Френсіс Занук
|Місіс Мінівер 1943
|Сідні Френклін
|Касабланка 1944
|Хел Б. Волліс
|Йти своїм шляхом 1945
|Лео МакКері
|Втрачений вікенд 1946
|Чарльз Брекетт
|Найкращі роки нашого життя 1947
|Семюел Голдвін
|Джентльменська угода 1948
|Дерріл Френсіс Занук
|Гамлет 1949
|Лоуренс Олів’є
|Вся королівська рать 1950
|Роберт Россен
|Все про Єву 1951
|Дерріл Френсіс Занук
|Американець у Парижі 1952
|Артур Фрід
|Найбільше шоу світу 1953
|Сесіль Блаунт Де Мілль
|Відтепер і на віки вічні 1954
|Бадді Адлер
|У порту 1955
|Сем Шпігель
|Марті 1956
|Харольд Хехт
|Навколо світу за 80 днів 1957
|Майкл Тодд
|Міст через річку Квай 1958
|Сем Шпігель
|Рідоти 1959
|Артур Фрід
|Бен-Гур 1960
|Сем Цимбаліст
|Квартира 1961
|Біллі Вайлдер
|Вестсайдська історія 1962
|Роберт Вайз
|Лоуренс Аравійський 1963
|Сем Шпігель
|Том Джонс 1964
|Тоні Річардсон
|Моя прекрасна леді 1965
|Джек Ворнер
|Звуки музики 1966
|Роберт Вайз
|Людина на всі часи 1967
|Фред Циннеман
|Задушливої південної ночі 1968
|Волтер Міріш
|Олівер! 1969
|Джон Вулф
|Опівнічний ковбой 1970
|Джером Хеллман
|Паттон 1971
|Френк МакКерті
|Французький зв’язковий 1972
|Філіп Д’Антоні
|Хрещений батько 1973
|Альберт С. Радді
|Афера 1974
|Тоні Білл, Майкл Філліпс, Джулія Філліпс
|Хрещений батько 2 1975
|Френсіс Форд Коппола, Грей Фредеріксон
|Пролітаючи над гніздом зозулі 1976
|Саул Зейнц, Майкл Дуглас
|Роккі 1977
|Ірвін Вінклер, Роберт Чартофф
|Енні Холл 1978
|Чарльз Йоффе
|Мисливець на оленів 1979
|Спайкінгс, Ділі, Чіміно, Дж. Певерелл
|Крамер против Крамера 1980
|Стенлі Р. Джаффе
|Звичайні люди 1981
|Рональд Л. Шварі
|Вогненні колісниці 1982
|Девід Паттнем
|Ганді 1983
|Річард Аттенборо
|Мова ніжності 1984
|Джеймс Л. Брукс
|Амадей 1985
|Саул Зейнц
|З Африки 1986
|Сідні Поллак
|Взвод 1987
|Арнольд Копельсон
|Останній імператор 1988
|Джеремі Томас
|Людина дощу 1989
|Марк Джонсон
|Шофер міс Дейзі 1990
|Річард Дерріл Занук, Лілі Фіні Занук
|Той, що танцує з вовками 1991
|Джим Вілсон, Кевін Костнер
|Мовчання ягнят 1992
|Едвард Саксон, Кеннет АТТ, Рональд Бозман
|Непрощений 1993
|Клінт Іствуд
|Список Шиндлера 1994
|С. Спілберг, Дж. Молен, Бранко Лустіг
|Форрест Гамп 1995
|Венді Фінерман, Стів Тіш, Стів Старкі
|Хоробре серце 1996
|Мел Гібсон, Алан Ледд мл., Брюс Дейві
|Англійський пацієнт 1997
|Саул Зейнц
|Титанік 1998
|Джеймс Кемерон, Джон Ландау
|Закоханий Шекспір 1999
|Парфітт, Джильотті, Вайнштейн, Цвік
|Краса по-американськи 2000
|Брюс Коен, Ден Джинкс
|Гладіатор 2001
|Дуглас Вік, Девід Францоні, Бранко Лустіг
|Ігри розуму 2002
|Браян Грейзер, Рон Ховард
|Чикаго 2003
|Мартін Ричардс
|Володар кілець: Повернення короля 2004
|Пітер Джексон, Ф. Уолш, Баррі М. Осборн
|Крихітка на мільйон 2005
|Клінт Іствуд, А. С. Радді, Т. Росенберг
|Зіткнення 2006
|Пол Хаггіс, Кеті Шульман
|Відступники 2007
|Грем Кінг
|Старим тут не місце 2008
|Скотт Рудін, Ітан Коен, Джоел Коен
|Мільйонер з трущоб 2009
|Крістіан Колсон
|Повелитель бурі 2010
|К. Бігелоу, М. Боал, Н. Шартьє, Г. Шапіро
|Король говорить! 2011
|Еміль Шерман, Іен Каннінг, Гарет Анвин
|Артист 2012
|Тома Лангманн
|Операція Арго 2013
|Грант Хеслов, Бен Аффлек, Джордж Клуні
|12 років рабства 2014
|Б. Пітт, Д. Гарднер, Д. Клейнер, С. Маккуїн
|Бердмен 2015
|А. Г. Іньярріту, Д. Лешер, Д. В. Скотчдопоул
|У центрі уваги 2016
|М. Шуга, С. Голін, Н. Роклін, Б. Пегон Фауст
|Місячне сяйво 2017
|А. Романські, Д. Гарднер, Джеремі Клейнер
|Форма води 2018
|Гільєрмо дель Торо і Дж. Майлз Дейл
Нагадаємо, де і коли пройде Оскар 2019.
Фото: Haveseen / Dreamstime