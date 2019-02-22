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Довгожителі в кіно: фільми, які отримали Оскар

Поки ми чекаємо церемонію нагородження премії Оскар 2019, пропонуємо згадати фільми, які свого часу визнали найкращими в світі кінематографа. Факти ICTV також виділили свій топ-9 фільмів, що можуть похизуватися золотою статуеткою.

Оскар 2019

Фільми, які отримали Оскар, ніколи не виходять з моди. Більшість з них можна переглядати кілька разів – і вони все одно не набридають.

Ми зібрали топ-9 оскароносних фільмів за версією Фактів ICTV, а також дали список всіх робіт, які отримували головну премію кінематографа за найкращий фільм.

У центрі уваги (2016)

Фільм заснований на реальних подіях, пов’язаних з масштабним скандалом навколо сексуальних домагань у католицькій церкві, що стався в Бостоні і призвів до відставки кардинала Бернарда Лоу.

Це фільм про справедливість, про правду, про наполегливість.

Він жорсткий, але цікавий.

На Оскарі 2016 він отримав премію не лише за найкращий фільм, але і за найкращий сценарій, а також був номінований ще у 4 категоріях.

12 років рабства (2014)

Історія жахливого минулого, жорстокості та дискримінації. Стрічка, яка не залишить байдужим нікого.

Фільм був номінований у 9 категоріях премії Оскар, і у трьох здобув перемогу.

Крім того, у картини всього 84 нагороди на різних кінофестивалях.

Король говорить (2011)

По-перше, фільм варто подивитися хоча б тому, що в ньому грають чудові Колін Ферн, Джеффрі Раш і Хелена Бонем Картер.

По-друге, ця робота надихає. Важка праця і віра в себе – можуть все.

Просто і масштабно одночасно.

Крихітка на мільйон (2005)

Це сумний сірий фільм, але він дає багато мотивації і змушує подивитися з боку на те, чи достатньо ти докладаєш сил для своєї мети.

Навіть якщо ви не фанат боксу, він вам все одно сподобається.

Це стрічка про людину, що ризикує всім заради мрії, яку, крім неї, не бачить ніхто.

Володар перснів: Повернення короля (2004)

Саме той фільм, який можна переглядати багато разів, незважаючи на те, що це фантастика.

Масштаб. Ідеальний музичний супровід. Напруга і, всупереч здоровому глузду, віра в те, що ця історія була насправді.

Недарма Володар перснів: Повернення короля увійшов до списку рекордів Оскара – фільм отримав одразу 11 нагород головної кінопремії.

Таким рекордом можуть похизуватися лише Титанік і Бен-Гур.


Титанік (1998)

Так, ми знаємо, що ви вже бачили його багато разів, але не могли не додати легендарну історію кохання до цього списку.

До того ж, у 2022 гoду Tитaнік-2 спустять на воду і він відправиться у той самий peйc. Це не жарт.

Форест Гамп (1995)

Цей фільм теж довгожитель, тому що дозволяє відкривати все нові і нові деталі з кожним переглядом.

До того ж, це ще прекрасний цитатник і мотиватор.

Ну, і одним з головних аргументів фільму є Том Хенкс.

Список Шиндлера (1994)

Таке не можна забути.

Віддайте своїм переглядом повагу Оскару Шиндлеру, який врятував від жорстокої смерті понад тисячу осіб під час Голокосту.

Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ.


Ганді (1983)

Так, це дуже старий фільм, але він точно вартий вашої уваги.

Біографічна історія про життя легендарного Махатми Ганді.

Робота була удостоєна 8 премій Оскар.

Всі фільми, які отримували Оскар, за весь час:

Назва фільму та рік  Продюсери
Крила 1929  Люсьєн Хаббард
Бродвейська мелодія 1930 (І)  Говард Х’юз
На Західному фронті без змін 1930 (ІI)  Карл Леммле-мл.
Сімаррон 1931  Вільям Лебарон
 Гранд-готель 1932  Ірвінг Тальберг
 Кавалькада 1934  Вінфілд Шихен
Це трапилося одного разу вночі 1935  Френк Капра, Гаррі Кон
Заколот на Баунті 1936  Ірвінг Тальберг, Альберт Левін
 Великий Зігфелд 1937  Хант Стромберг
Життя Еміля Золя 1938   Хенрі Бленк
З собою не понесеш 1939  Френк Капра
Віднесені вітром 1940  Девід Селзнік
Ребекка  1941  Девід Селзнік
Якою зеленою була моя долина 1942  Дерріл Френсіс Занук
Місіс Мінівер 1943  Сідні Френклін
Касабланка 1944  Хел Б. Волліс
Йти своїм шляхом 1945  Лео МакКері
Втрачений вікенд 1946  Чарльз Брекетт
Найкращі роки нашого життя 1947  Семюел Голдвін
Джентльменська угода 1948  Дерріл Френсіс Занук
Гамлет 1949  Лоуренс Олів’є
Вся королівська рать 1950  Роберт Россен
Все про Єву 1951  Дерріл Френсіс Занук
Американець у Парижі 1952  Артур Фрід
Найбільше шоу світу 1953  Сесіль Блаунт Де Мілль
Відтепер і на віки вічні 1954  Бадді Адлер
У порту 1955  Сем Шпігель
Марті 1956  Харольд Хехт
Навколо світу за 80 днів 1957  Майкл Тодд
Міст через річку Квай 1958  Сем Шпігель
Рідоти 1959  Артур Фрід
Бен-Гур 1960  Сем Цимбаліст
Квартира 1961  Біллі Вайлдер
Вестсайдська історія 1962  Роберт Вайз
Лоуренс Аравійський 1963  Сем Шпігель
Том Джонс 1964  Тоні Річардсон
Моя прекрасна леді 1965  Джек Ворнер
Звуки музики 1966  Роберт Вайз
Людина на всі часи 1967  Фред Циннеман
Задушливої південної ночі 1968  Волтер Міріш
Олівер! 1969  Джон Вулф
Опівнічний ковбой 1970  Джером Хеллман
Паттон 1971  Френк МакКерті
Французький зв’язковий 1972  Філіп Д’Антоні
Хрещений батько 1973  Альберт С. Радді
Афера 1974  Тоні Білл, Майкл Філліпс, Джулія Філліпс
Хрещений батько 2 1975  Френсіс Форд Коппола, Грей Фредеріксон
Пролітаючи над гніздом зозулі 1976  Саул Зейнц, Майкл Дуглас
Роккі 1977  Ірвін Вінклер, Роберт Чартофф
Енні Холл 1978  Чарльз Йоффе
Мисливець на оленів 1979  Спайкінгс, Ділі, Чіміно, Дж. Певерелл
Крамер против Крамера 1980  Стенлі Р. Джаффе
Звичайні люди 1981  Рональд Л. Шварі
Вогненні колісниці 1982  Девід Паттнем
Ганді 1983  Річард Аттенборо
Мова ніжності 1984  Джеймс Л. Брукс
Амадей 1985  Саул Зейнц
З Африки 1986  Сідні Поллак
Взвод 1987  Арнольд Копельсон
Останній імператор 1988  Джеремі Томас
Людина дощу 1989  Марк Джонсон
Шофер міс Дейзі 1990  Річард Дерріл Занук, Лілі Фіні Занук
Той, що танцує з вовками 1991  Джим Вілсон, Кевін Костнер
Мовчання ягнят 1992 Едвард Саксон, Кеннет АТТ, Рональд Бозман
Непрощений 1993  Клінт Іствуд
Список Шиндлера 1994  С. Спілберг, Дж. Молен, Бранко Лустіг
Форрест Гамп 1995  Венді Фінерман, Стів Тіш, Стів Старкі
Хоробре серце 1996  Мел Гібсон, Алан Ледд мл., Брюс Дейві
Англійський пацієнт 1997  Саул Зейнц
Титанік 1998  Джеймс Кемерон, Джон Ландау
Закоханий Шекспір 1999  Парфітт, Джильотті, Вайнштейн, Цвік
Краса по-американськи 2000  Брюс Коен, Ден Джинкс
Гладіатор 2001  Дуглас Вік, Девід Францоні, Бранко Лустіг
Ігри розуму 2002  Браян Грейзер, Рон Ховард
Чикаго 2003  Мартін Ричардс
Володар кілець: Повернення короля 2004  Пітер Джексон, Ф. Уолш, Баррі М. Осборн
Крихітка на мільйон 2005  Клінт Іствуд, А. С. Радді, Т. Росенберг
Зіткнення 2006  Пол Хаггіс, Кеті Шульман
Відступники 2007  Грем Кінг
Старим тут не місце 2008  Скотт Рудін, Ітан Коен, Джоел Коен
Мільйонер з трущоб 2009  Крістіан Колсон
Повелитель бурі 2010  К. Бігелоу, М. Боал, Н. Шартьє, Г. Шапіро
Король говорить! 2011  Еміль Шерман, Іен Каннінг, Гарет Анвин
Артист 2012  Тома Лангманн
Операція Арго 2013  Грант Хеслов, Бен Аффлек, Джордж Клуні
12 років рабства 2014  Б. Пітт, Д. Гарднер, Д. Клейнер, С. Маккуїн
Бердмен 2015  А. Г. Іньярріту, Д. Лешер, Д. В. Скотчдопоул
У центрі уваги 2016  М. Шуга, С. Голін, Н. Роклін, Б. Пегон Фауст
Місячне сяйво 2017  А. Романські, Д. Гарднер, Джеремі Клейнер
Форма води 2018  Гільєрмо дель Торо і Дж. Майлз Дейл

Нагадаємо, де і коли пройде Оскар 2019.

Фото: Haveseen / Dreamstime

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