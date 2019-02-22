Поки ми чекаємо церемонію нагородження премії Оскар 2019, пропонуємо згадати фільми, які свого часу визнали найкращими в світі кінематографа. Факти ICTV також виділили свій топ-9 фільмів, що можуть похизуватися золотою статуеткою.

Фільми, які отримали Оскар, ніколи не виходять з моди. Більшість з них можна переглядати кілька разів – і вони все одно не набридають.

Ми зібрали топ-9 оскароносних фільмів за версією Фактів ICTV, а також дали список всіх робіт, які отримували головну премію кінематографа за найкращий фільм.

У центрі уваги (2016)

Фільм заснований на реальних подіях, пов’язаних з масштабним скандалом навколо сексуальних домагань у католицькій церкві, що стався в Бостоні і призвів до відставки кардинала Бернарда Лоу.

Це фільм про справедливість, про правду, про наполегливість.

Він жорсткий, але цікавий.

На Оскарі 2016 він отримав премію не лише за найкращий фільм, але і за найкращий сценарій, а також був номінований ще у 4 категоріях.

12 років рабства (2014)

Історія жахливого минулого, жорстокості та дискримінації. Стрічка, яка не залишить байдужим нікого.

Фільм був номінований у 9 категоріях премії Оскар, і у трьох здобув перемогу.

Крім того, у картини всього 84 нагороди на різних кінофестивалях.

Король говорить (2011)

По-перше, фільм варто подивитися хоча б тому, що в ньому грають чудові Колін Ферн, Джеффрі Раш і Хелена Бонем Картер.

По-друге, ця робота надихає. Важка праця і віра в себе – можуть все.

Просто і масштабно одночасно.

Крихітка на мільйон (2005)

Це сумний сірий фільм, але він дає багато мотивації і змушує подивитися з боку на те, чи достатньо ти докладаєш сил для своєї мети.

Навіть якщо ви не фанат боксу, він вам все одно сподобається.

Це стрічка про людину, що ризикує всім заради мрії, яку, крім неї, не бачить ніхто.

Володар перснів: Повернення короля (2004)

Саме той фільм, який можна переглядати багато разів, незважаючи на те, що це фантастика.

Масштаб. Ідеальний музичний супровід. Напруга і, всупереч здоровому глузду, віра в те, що ця історія була насправді.

Недарма Володар перснів: Повернення короля увійшов до списку рекордів Оскара – фільм отримав одразу 11 нагород головної кінопремії.

Таким рекордом можуть похизуватися лише Титанік і Бен-Гур.





Титанік (1998)

Так, ми знаємо, що ви вже бачили його багато разів, але не могли не додати легендарну історію кохання до цього списку.

До того ж, у 2022 гoду Tитaнік-2 спустять на воду і він відправиться у той самий peйc. Це не жарт.

Форест Гамп (1995)

Цей фільм теж довгожитель, тому що дозволяє відкривати все нові і нові деталі з кожним переглядом.

До того ж, це ще прекрасний цитатник і мотиватор.

Ну, і одним з головних аргументів фільму є Том Хенкс.

Список Шиндлера (1994)

Таке не можна забути.

Віддайте своїм переглядом повагу Оскару Шиндлеру, який врятував від жорстокої смерті понад тисячу осіб під час Голокосту.

Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ.





Ганді (1983)

Так, це дуже старий фільм, але він точно вартий вашої уваги.

Біографічна історія про життя легендарного Махатми Ганді.

Робота була удостоєна 8 премій Оскар.

Всі фільми, які отримували Оскар, за весь час:

Назва фільму та рік Продюсери Крила 1929 Люсьєн Хаббард Бродвейська мелодія 1930 (І) Говард Х’юз На Західному фронті без змін 1930 (ІI) Карл Леммле-мл. Сімаррон 1931 Вільям Лебарон Гранд-готель 1932 Ірвінг Тальберг Кавалькада 1934 Вінфілд Шихен Це трапилося одного разу вночі 1935 Френк Капра, Гаррі Кон Заколот на Баунті 1936 Ірвінг Тальберг, Альберт Левін Великий Зігфелд 1937 Хант Стромберг Життя Еміля Золя 1938 Хенрі Бленк З собою не понесеш 1939 Френк Капра Віднесені вітром 1940 Девід Селзнік Ребекка 1941 Девід Селзнік Якою зеленою була моя долина 1942 Дерріл Френсіс Занук Місіс Мінівер 1943 Сідні Френклін Касабланка 1944 Хел Б. Волліс Йти своїм шляхом 1945 Лео МакКері Втрачений вікенд 1946 Чарльз Брекетт Найкращі роки нашого життя 1947 Семюел Голдвін Джентльменська угода 1948 Дерріл Френсіс Занук Гамлет 1949 Лоуренс Олів’є Вся королівська рать 1950 Роберт Россен Все про Єву 1951 Дерріл Френсіс Занук Американець у Парижі 1952 Артур Фрід Найбільше шоу світу 1953 Сесіль Блаунт Де Мілль Відтепер і на віки вічні 1954 Бадді Адлер У порту 1955 Сем Шпігель Марті 1956 Харольд Хехт Навколо світу за 80 днів 1957 Майкл Тодд Міст через річку Квай 1958 Сем Шпігель Рідоти 1959 Артур Фрід Бен-Гур 1960 Сем Цимбаліст Квартира 1961 Біллі Вайлдер Вестсайдська історія 1962 Роберт Вайз Лоуренс Аравійський 1963 Сем Шпігель Том Джонс 1964 Тоні Річардсон Моя прекрасна леді 1965 Джек Ворнер Звуки музики 1966 Роберт Вайз Людина на всі часи 1967 Фред Циннеман Задушливої південної ночі 1968 Волтер Міріш Олівер! 1969 Джон Вулф Опівнічний ковбой 1970 Джером Хеллман Паттон 1971 Френк МакКерті Французький зв’язковий 1972 Філіп Д’Антоні Хрещений батько 1973 Альберт С. Радді Афера 1974 Тоні Білл, Майкл Філліпс, Джулія Філліпс Хрещений батько 2 1975 Френсіс Форд Коппола, Грей Фредеріксон Пролітаючи над гніздом зозулі 1976 Саул Зейнц, Майкл Дуглас Роккі 1977 Ірвін Вінклер, Роберт Чартофф Енні Холл 1978 Чарльз Йоффе Мисливець на оленів 1979 Спайкінгс, Ділі, Чіміно, Дж. Певерелл Крамер против Крамера 1980 Стенлі Р. Джаффе Звичайні люди 1981 Рональд Л. Шварі Вогненні колісниці 1982 Девід Паттнем Ганді 1983 Річард Аттенборо Мова ніжності 1984 Джеймс Л. Брукс Амадей 1985 Саул Зейнц З Африки 1986 Сідні Поллак Взвод 1987 Арнольд Копельсон Останній імператор 1988 Джеремі Томас Людина дощу 1989 Марк Джонсон Шофер міс Дейзі 1990 Річард Дерріл Занук, Лілі Фіні Занук Той, що танцує з вовками 1991 Джим Вілсон, Кевін Костнер Мовчання ягнят 1992 Едвард Саксон, Кеннет АТТ, Рональд Бозман Непрощений 1993 Клінт Іствуд Список Шиндлера 1994 С. Спілберг, Дж. Молен, Бранко Лустіг Форрест Гамп 1995 Венді Фінерман, Стів Тіш, Стів Старкі Хоробре серце 1996 Мел Гібсон, Алан Ледд мл., Брюс Дейві Англійський пацієнт 1997 Саул Зейнц Титанік 1998 Джеймс Кемерон, Джон Ландау Закоханий Шекспір 1999 Парфітт, Джильотті, Вайнштейн, Цвік Краса по-американськи 2000 Брюс Коен, Ден Джинкс Гладіатор 2001 Дуглас Вік, Девід Францоні, Бранко Лустіг Ігри розуму 2002 Браян Грейзер, Рон Ховард Чикаго 2003 Мартін Ричардс Володар кілець: Повернення короля 2004 Пітер Джексон, Ф. Уолш, Баррі М. Осборн Крихітка на мільйон 2005 Клінт Іствуд, А. С. Радді, Т. Росенберг Зіткнення 2006 Пол Хаггіс, Кеті Шульман Відступники 2007 Грем Кінг Старим тут не місце 2008 Скотт Рудін, Ітан Коен, Джоел Коен Мільйонер з трущоб 2009 Крістіан Колсон Повелитель бурі 2010 К. Бігелоу, М. Боал, Н. Шартьє, Г. Шапіро Король говорить! 2011 Еміль Шерман, Іен Каннінг, Гарет Анвин Артист 2012 Тома Лангманн Операція Арго 2013 Грант Хеслов, Бен Аффлек, Джордж Клуні 12 років рабства 2014 Б. Пітт, Д. Гарднер, Д. Клейнер, С. Маккуїн Бердмен 2015 А. Г. Іньярріту, Д. Лешер, Д. В. Скотчдопоул У центрі уваги 2016 М. Шуга, С. Голін, Н. Роклін, Б. Пегон Фауст Місячне сяйво 2017 А. Романські, Д. Гарднер, Джеремі Клейнер Форма води 2018 Гільєрмо дель Торо і Дж. Майлз Дейл

Нагадаємо, де і коли пройде Оскар 2019.

Фото: Haveseen / Dreamstime