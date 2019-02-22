Фіналістки нацвідбору на Євробачення 2019 дует Anna-Maria не змогли відповісти на питання щодо приналежності Криму.

Фіналістки нацвідбору на Євробачення 2019 дует Anna-Maria не змогли в ефірі програми PRIME: Скрипiн відповісти на питання про те, кому належить Крим.

Відповідаючи на питання, вони сказали, що Крим – це їхня батьківщина.

Сестри-близнючки Анна та Марія Опанасюк також вважають, що Крим залишився Кримом з тими ж горами, тим же морем, повітрям.

Крім того, фіналістки нацвідбору відмовилися відповідати на питання щодо окупації Криму.

– На це питання ми просто не відповідатимемо, оскільки ми не є політиками, ми не є членами секретаріату президента, щоб відповідати вам на такі складні політичні питання, – сказали сестри.

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