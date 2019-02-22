Група Freedom jazz з піснею Cupidon виступлять у фіналі національного відбору на Євробачення 2019 під номером 1. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю групи.

Гурт Freedom jazz став конкурсантом нацвідбору на Євробачення 2019.

Дівчата виступили в другому півфіналі 16 лютого. За результатами суддівського і глядацького голосування Freedom jazz пройшли в фінал відбору на Євробачення, набравши максимальну кількість балів.

Freedom jazz в другому півфіналі відбору на Євробачення 2019

Історія створення

Український гурт Freedom jazz заснували у 2008 році. До його складу входять десять дівчат, троє з яких є вокалістами, а інші грають на саксофонах, клавішних, ударних, бас-гітарі, гітарі і трубі.

Вокалістами гурту виступають Анастасія Малега, Санні Журба та Софія Павличенко.

Популярність Freedom jazz принесла участь у Шоу №1, після чого він став невід’ємною частиною багатьох телешоу України.

Гурт відомий своїм виконанням каверів на різноманітні світові та українські хіти. Також в його репертуарі є й популярні пісні німецького гурту 1980-х років Modern talking.

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Кожен виступ Freedom jazz супроводжується й яскравим шоу на сцені. Хоча про пісню, з якою гурт має брати участь у нацвідборі на Євробачення 2019, багато не відомо, можна сказати, що вона буде авторською.

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Фото: Freedom-jazz girls band