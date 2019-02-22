KAZKA з піснею Apart виступлять у фіналі відбору на Євробачення 2019 під номером 5. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю групи.
KAZKA виступили в другому півфіналі відбору на Євробачення 2019. За результатами глядацького та суддівського голосування, група вийшла в фінал нацвідбору. Від глядачів KAZKA отримали 5 балів, судді, в свою чергу, оцінили виконання пісні Apart в 7 балів.
KAZKA – Apart в другому півфіналі відбору на Євробачення 2019
Kazka – Apart – слухати пісню з відбору на Євробачення 2019
Kazka – Apart: слова пісні
|I am running circles
Then I fall
But there’s something in this day so beautiful
Cause I welcome back my teasing hope
|Of our Eden garden
I recall
While I’m fighting back the time that’s taking toll
|Apart
But not forever I’ll go wherever
Apart
Until I find you, and stay beside you
Apart
We’re bound and free and we’ll never be
Apart
I know you’ll be there I’m a believer
|There’s no perfect timing
Anymore
I won’t wait another second, I will soar
Now I feel so pure, I’ve found a cure
|See our silver lining
Through the storm
See our future, take a chance, open the door
|Apart
But not forever I’ll go wherever
Apart
Until I find you, and stay beside you
Apart
We’re bound and free and we’ll never be
Apart
I know you’ll be there I’m a believer
|Під вишнею криниченька, милого чекаю
Од любові до милого серце завмирає
Під вишнею криниченька, милого чекаю
Until I find you, and stay beside you
|Ой ходила сива пава по крутесенькій горі
We’re bound and free and we’ll never be
Apart
Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі
I know you’ll be there I’m a believer
Історія створення гурту KAZKA
Гурт KAZKA навесні 2017 року створили у Києві співачка Олександра Заріцька та музикант Микита Будаш. У його команді також музикант Дмитро Мазуряк.
Колектив працює у стилі experimental pop з елементами електрофолку.
Продюсуванням і менеджментом гурту займається Юрій Нікітін і компанія Mamamusic.
Тріо KAZKA брало участь у восьмому сезоні шоу Х-фактор з авторською піснею Свята, яка стала одним із хітів 2017 року.
Після шоу гурт презентував новий сингл – Дива, з яким виступив у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2018, проте не пройшов до фіналу.
За неповні два роки гурт здобув чимало нагород.
Зокрема, на премії M1 Music Awards 2018 колектив переміг відразу у двох номінаціях: Прорив року – бо став першим українськомовним гуртом, що потрапив до світового чарту Shazam, посівши 9 позицію, та Хіт року – завдяки композиції Плакала. Аудіозапис пісні прослухали 50 млн разів, а кліп переглянули понад 100 млн разів на YouTube.
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До речі, перед Новим роком вийшла англомовна версія хіта Плакала.
Відомі імена усіх учасників національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2019. Півфінали нацвідбору пройдуть 9 і 16 лютого, а фінал – 23 лютого.
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Фото: kazka.band