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MARUV – фіналістка національного відбору на Євробачення 2019

MARUV з піснею Siren Song виступить в фіналі відбору на Євробачення 2019 під номером 3. Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю співачки.

MARUV

MARUV стала новим учасником національного відбору на Євробачення 2019. Про її участь у конкурсі стало відомо після того, як TAYANNA відмовилася від Євробачення. Спершу повідомлялося, що співачка виступить із піснею For You. Однак згодом вона передумала і записала до конкурсу новий трек – Siren Song.

MARUV виступила в першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019, який пройшов 9 лютого. Свій виступ співачка назвала “інтелігентною провокацією”.

MARUV – Siren Song в першому півфіналі відбору на Євробачення 2019:

Біографія MARUV

MARUV – музичний проект Анни Корсун. Дівчина народилася в Павлограді 15 лютого 1992 року.

У 2014 році закінчила факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту. Одночасно навчалася вокалу.

У 2013 році Анна Корсун зібрала гурт The Pringlez. Гурт виконував кавер-версії відомих хітів, які “розбавляв” своєю творчістю у стилі поп-рок.

На початку 2017 року Анна Корсун вирішила, що колективу потрібно переїхати до Києва, змінити назву, репертуар і музичний напрямок.

Анна Корсун була учасницею X-Фактор 8. До цього брала участь у відборі на Євробачення 2016 і конкурсі Нова хвиля 2015.

7 травня вийшов альбом Stories. 27 вересня відбулася прем’єра, а 2 жовтня вийшов кліп пісні Spini (MARUV & BOOSIN).

27 листопада 2017 року від імені проекту MARUV & BOOSIN відбулася прем’єра пісні Drunk Groove.

Композиція стала головним танцювальним хітом на премії M1 Music Awards 2018.

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Нагадаємо, нацвідбір на Євробачення 2019 стартує 9 лютого 2019 року. Оцінювати виступи учасників будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

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