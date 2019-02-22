Яким буде меню на вечірці після церемонії нагородження премії Оскар 2019 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зовсім скоро найбільш довгоочікуваний вечір у Голлівуді – 91-я церемонія нагородження премії Оскар 2019.

Вже розгорнули знамениту червону доріжку біля театру Долбі в Лос-Анжелесі, зірки скурпульозно підбирають наряди, щоб блищати перед фотоапаратами і колегами, а шеф-кухар Вольфганг Пак вже представив меню, яке прикрасить традиційний святковий стіл на вечірці Governors Ball, яким він керує вже 25 рік.

– Я не втручатимусь у те, як ви знімаєте фільми, а ви не втручайтеся в те, як я готую, – заявив Вольфганг Пак ще у 1994, коли Кіноакадемія запропонувала керувати вечерею.

Цьогоріч на столі у зірок будуть вже традиційні страви: шоколадні статуетки Оскара, покриті 24-каратним золотом, яловичина Міядзакі, пироги з куркою з чорними трюфелями, тістечка макарун, пише Food & Wine.

Фото: Audrey Ma

Цього року шеф-кухар зазначив, що в меню додали його власні страви, а також безліч того, що йому готувала в дитинстві мама.

Вольфганг Пак виріс на кордоні з Італією. Він додає, що така кухня домашня, затишна, але благородна.

Наприклад, смажені перепела на вафлі червоний оксамит (на головному фото. – Ред.), пельмені з рікотти, як голі равіолі без тісту, з песто з крес-салату і гороху і коричневим маслом, кростіні з кавуна з цитрусовим сиром фета, тостадо з авокадо, хрусткою капустою і глазур’ю з чіпотле; кростіні з нью-йоркським стейком, класичні чімічуррі.

Закуски

Потстікер (китайські пельмені) з диких грибів, з чорним трюфелем

тартар з яловичини Міядзакі на хрусткій скоринці з тапиоки

міні-тако з кореня таро з глазурованими баклажанами місо і копченими соєвими грибами

копчений лосось

мініатюрний бургер з яловичиною Міядзакі, гострим чеддером, ремуладом

фірмові піци Вольфганга Пака

гострий тартар з тунця в конусах з кунжуту

королівський краб з Аляски на хрусткому рисовому пирозі з авокадо

Фото: Audrey Ma

Суши і морська кухня

Пряні рулетики з тунця

каліфорнійські роли

овочеві роли

нігірі

севиче з гребінця, чорного часнику, з мікрогріном

морський їжак з заварним кремом під глазур’ю з унагі

устриці

ніжки снігового краба

ніжки камчатського краба

омари

креветки

Фото: Audrey Ma

Основні блюда

Карамелізовані кольорова капуста, з родзинками, лаймом, кедровим горіхом

заморожений буряк з мигдальним заварним кремом, лимоном і салатом айсберг

салат з помело, азіатської груші, соусу дзадзикі з сиром, м’ятою, волоським горіхом

хурма з хамоном, сиром буратта і дикою руколою

паста з руколою, помідорами, каперсами і квітами базиліка

вареники з австрійської рікоттою, песто з крес-салату з горохом і лимонно-коричневим маслом

Фото: Audrey Ma

Десерти

Шоколадні Оскари з покриттям з 24-каратного золота

полуниця в шоколадному соусі-омбре

торт подушка з кокосом, манго і маракуї

печиво з маракуї з шматочками шоколаду

печиво з шоколадною крихтою

печиво з тертого шоколаду

печиво з молочного шоколаду і карамелізованого пекана

полуничне печиво

брауні з лісовим горіхом і мигдалем

макарун зі смаком еспресо

макарун матчу черрі

Фото: Audrey Ma

Крім того, в меню ще будуть веганські солодощі без глютену.

Фото: Audrey Ma

Нагадаємо, раніше ми писали найцікавіші факти про Оскар 2019 і гучні скандали.