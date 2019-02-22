Яким буде меню на вечірці після церемонії нагородження премії Оскар 2019 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Зовсім скоро найбільш довгоочікуваний вечір у Голлівуді – 91-я церемонія нагородження премії Оскар 2019.
Вже розгорнули знамениту червону доріжку біля театру Долбі в Лос-Анжелесі, зірки скурпульозно підбирають наряди, щоб блищати перед фотоапаратами і колегами, а шеф-кухар Вольфганг Пак вже представив меню, яке прикрасить традиційний святковий стіл на вечірці Governors Ball, яким він керує вже 25 рік.
– Я не втручатимусь у те, як ви знімаєте фільми, а ви не втручайтеся в те, як я готую, – заявив Вольфганг Пак ще у 1994, коли Кіноакадемія запропонувала керувати вечерею.
Цьогоріч на столі у зірок будуть вже традиційні страви: шоколадні статуетки Оскара, покриті 24-каратним золотом, яловичина Міядзакі, пироги з куркою з чорними трюфелями, тістечка макарун, пише Food & Wine.
Фото: Audrey Ma
Цього року шеф-кухар зазначив, що в меню додали його власні страви, а також безліч того, що йому готувала в дитинстві мама.
Вольфганг Пак виріс на кордоні з Італією. Він додає, що така кухня домашня, затишна, але благородна.
Наприклад, смажені перепела на вафлі червоний оксамит (на головному фото. – Ред.), пельмені з рікотти, як голі равіолі без тісту, з песто з крес-салату і гороху і коричневим маслом, кростіні з кавуна з цитрусовим сиром фета, тостадо з авокадо, хрусткою капустою і глазур’ю з чіпотле; кростіні з нью-йоркським стейком, класичні чімічуррі.
Закуски
- Потстікер (китайські пельмені) з диких грибів, з чорним трюфелем
- тартар з яловичини Міядзакі на хрусткій скоринці з тапиоки
- міні-тако з кореня таро з глазурованими баклажанами місо і копченими соєвими грибами
- копчений лосось
- мініатюрний бургер з яловичиною Міядзакі, гострим чеддером, ремуладом
- фірмові піци Вольфганга Пака
- гострий тартар з тунця в конусах з кунжуту
- королівський краб з Аляски на хрусткому рисовому пирозі з авокадо
Фото: Audrey Ma
Суши і морська кухня
- Пряні рулетики з тунця
- каліфорнійські роли
- овочеві роли
- нігірі
- севиче з гребінця, чорного часнику, з мікрогріном
- морський їжак з заварним кремом під глазур’ю з унагі
- устриці
- ніжки снігового краба
- ніжки камчатського краба
- омари
- креветки
Фото: Audrey Ma
Основні блюда
- Карамелізовані кольорова капуста, з родзинками, лаймом, кедровим горіхом
- заморожений буряк з мигдальним заварним кремом, лимоном і салатом айсберг
- салат з помело, азіатської груші, соусу дзадзикі з сиром, м’ятою, волоським горіхом
- хурма з хамоном, сиром буратта і дикою руколою
- паста з руколою, помідорами, каперсами і квітами базиліка
- вареники з австрійської рікоттою, песто з крес-салату з горохом і лимонно-коричневим маслом
Фото: Audrey Ma
Десерти
- Шоколадні Оскари з покриттям з 24-каратного золота
- полуниця в шоколадному соусі-омбре
- торт подушка з кокосом, манго і маракуї
- печиво з маракуї з шматочками шоколаду
- печиво з шоколадною крихтою
- печиво з тертого шоколаду
- печиво з молочного шоколаду і карамелізованого пекана
- полуничне печиво
- брауні з лісовим горіхом і мигдалем
- макарун зі смаком еспресо
- макарун матчу черрі
Фото: Audrey Ma
Крім того, в меню ще будуть веганські солодощі без глютену.
Фото: Audrey Ma
Нагадаємо, раніше ми писали найцікавіші факти про Оскар 2019 і гучні скандали.