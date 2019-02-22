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Шоколадні статуетки з золотом і кростіні з кавуна – меню на Оскар 2019

Яким буде меню на вечірці після церемонії нагородження премії Оскар 2019 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Меню на Оскар 2019

Зовсім скоро найбільш довгоочікуваний вечір у Голлівуді – 91-я церемонія нагородження премії Оскар 2019.

Вже розгорнули знамениту червону доріжку біля театру Долбі в Лос-Анжелесі, зірки скурпульозно підбирають наряди, щоб блищати перед фотоапаратами і колегами, а шеф-кухар Вольфганг Пак вже представив меню, яке прикрасить традиційний святковий стіл на вечірці Governors Ball, яким він керує вже 25 рік.

– Я не втручатимусь у те, як ви знімаєте фільми, а ви не втручайтеся в те, як я готую, – заявив Вольфганг Пак ще у 1994, коли Кіноакадемія запропонувала керувати вечерею.

Цьогоріч на столі у зірок будуть вже традиційні страви: шоколадні статуетки Оскара, покриті 24-каратним золотом, яловичина Міядзакі, пироги з куркою з чорними трюфелями, тістечка макарун, пише Food & Wine.

Фото: Audrey Ma

Цього року шеф-кухар зазначив, що в меню додали його власні страви, а також безліч того, що йому готувала в дитинстві мама.

Вольфганг Пак виріс на кордоні з Італією. Він додає, що така кухня домашня, затишна, але благородна.

Наприклад, смажені перепела на вафлі червоний оксамит (на головному фото. – Ред.), пельмені з рікотти, як голі равіолі без тісту, з песто з крес-салату і гороху і коричневим маслом, кростіні з кавуна з цитрусовим сиром фета, тостадо з авокадо, хрусткою капустою і глазур’ю з чіпотле; кростіні з нью-йоркським стейком, класичні чімічуррі.

Закуски

  • Потстікер (китайські пельмені) з диких грибів, з чорним трюфелем
  • тартар з яловичини Міядзакі на хрусткій скоринці з тапиоки
  • міні-тако з кореня таро з глазурованими баклажанами місо і копченими соєвими грибами
  • копчений лосось
  • мініатюрний бургер з яловичиною Міядзакі, гострим чеддером, ремуладом
  • фірмові піци Вольфганга Пака
  • гострий тартар з тунця в конусах з кунжуту
  • королівський краб з Аляски на хрусткому рисовому пирозі з авокадо

Фото: Audrey Ma

Суши і морська кухня

  • Пряні рулетики з тунця
  • каліфорнійські роли
  • овочеві роли
  • нігірі
  • севиче з гребінця, чорного часнику, з мікрогріном
  • морський їжак з заварним кремом під глазур’ю з унагі
  • устриці
  • ніжки снігового краба
  • ніжки камчатського краба
  • омари
  • креветки

Фото: Audrey Ma

Основні блюда

  • Карамелізовані кольорова капуста, з родзинками, лаймом, кедровим горіхом
  • заморожений буряк з мигдальним заварним кремом, лимоном і салатом айсберг
  • салат з помело, азіатської груші, соусу дзадзикі з сиром, м’ятою, волоським горіхом
  • хурма з хамоном, сиром буратта і дикою руколою
  • паста з руколою, помідорами, каперсами і квітами базиліка
  • вареники з австрійської рікоттою, песто з крес-салату з горохом і лимонно-коричневим маслом

Фото: Audrey Ma

Десерти

  • Шоколадні Оскари з покриттям з 24-каратного золота
  • полуниця в шоколадному соусі-омбре
  • торт подушка з кокосом, манго і маракуї
  • печиво з маракуї з шматочками шоколаду
  • печиво з шоколадною крихтою
  • печиво з тертого шоколаду
  • печиво з молочного шоколаду і карамелізованого пекана
  • полуничне печиво
  • брауні з лісовим горіхом і мигдалем
  • макарун зі смаком еспресо
  • макарун матчу черрі

Фото: Audrey Ma

Крім того, в меню ще будуть веганські солодощі без глютену.

Фото: Audrey Ma

Нагадаємо, раніше ми писали найцікавіші факти про Оскар 2019 і гучні скандали.

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