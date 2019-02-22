Учасниці національного відбору на Євробачення 2019 дует Anna Maria потрапили у скандал через Крим. Факти ICTV зібрали реакцію з соціальних мереж.

Фіналістки нацвідбору на Євробачення 2019 дует Anna-Maria не відповіли на питання про приналежність Криму, за що отримали хвилю критики на свою адресу і бурхливу реакцію у соціальних мережах.

Так, наприклад, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаев назвав дует Anna Maria зрадниками України.

– Вони виступають за те, щоб Україна була по факту керованою Росією, – сказав він у коментарі Обозревателю.

А ось російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Anna Maria, “найкрутішим чином трималися”.

Нижче ми зібрали реакцію соціальних мереж.

На сайті Миротворець є сторінка юриста Лариси Опанасюк, мами співачок.

У базі зазначено, що жінка порушила присягу держслужбовця, прийняла громадянство РФ і перейшла на роботу до окупаційної влади Криму.

Мама дуету Anna Maria живе в Сімферополі, працює заступником так званого голови Ради міністрів Криму і керівником апарату Радміну.

А у 2014 році була нагороджена медаллю Міноборони РФ За повернення Криму.

Нагадаємо, вже завтра фіналісти відбору на Євробачення 2019 поборються за можливість представляти Україну на пісенному конкурсі.

Фото: Anna-Maria Opanasyuk