У фіналі нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV зізналася, що кілька країн пропонували їй виступити на конкурсі, а також заявила, що Крим – це Україна.

Після виступу в фіналі відбору на Євробачення MARUV зізналася, що кілька країн пропонували їй виступити на конкурсі.

Однак вона українка і вважає правильним представляти країну, в якій народилася і виросла.

Повний список країн MARUV не назвала, однак зазначила, що серед них була Туреччина, яка пізніше відмовилася від участі в конкурсі.

Коментуючи гастролі в РФ, співачка зазначила, що конкурс Євробачення створили після Другої світової війни для того, щоб країни об’єднувалися і ділилися культурою. За словами MARUV, це “пісенний конкурс, а не вибори”.

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Євген Філатов назвав пісню Siren song в хорошому сенсі “знищенням аудиторії”. На його думку, з усіх фіналістів це найсучасніша та молодіжна музика.

У свою чергу Джамала змоделювала ситуацію на прес-конференції в Тель-Авіві, запитавши у фіналістки, чий все-таки Крим.

– Звичайно, Крим український, – відповіла MARUV.

До речі, у фіналі відбору на Євробачення солістка гурту YUKO зізналася, що хоче отримати українське громадянство та готова здати паспорт РФ.

Фото: MARUV