Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня. Україну представить MARUV із піснею Siren song.

Євробачення 2019 відбудеться втретє в Ізраїлі після перемоги Нетти Барзілай із піснею Toy в 2018 році. До цього країна приймала у себе Євробачення 1979 і 1999 років.

Читайте: Хто переміг на Євробаченні 2018

Міжнародний пісенний конкурс пройде в Expo Tel Aviv (Тель-Авів). У ньому візьмуть участь 42 країни.

Україну на Євробаченні 2019 представить MARUV із піснею Siren song.

Півфінали Євробачення 2019 заплановані на 14 і 16 травня. Фінал конкурсу відбудеться 18 травня.

Слоган Євробачення 2019 – Dare To Dream (Дозволь собі мріяти). Логотипом конкурсу стала золота зірка, яку утворюють три трикутника.

Ведучими Євробачення 2019 стануть Бар Рафаелі, Ерез Таль, Ассе Азар і Люсі Аюб.