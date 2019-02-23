Freedom jazz виступили в нацвідборі на Євробачення 2019. Якою була реакція журі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Freedom jazz відкрили фінал відбору на Євробачення 2019 з піснею Cupidon.

Сергій Притула зауважив, що виступ дівчат у півфіналі став першим за чотири сезони випадком, коли судді та глядачі співпали в максимальних оцінках.

Ведучий наголосив, що основний елемент номеру Freedom jazz – “животик із бантиком”. У травні солістка буде вже з дитиною на руках, відтак фішка пропадає.

– Ми над фішкою впевнено працюємо, нас у колективі 10, – жартома відповіли дівчата.

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Реакція журі на виступ була різною.

– Якщо говорити про ідеальний вокал, то це Freedom jazz. Немає жодних запитань, – сказала Джамала.

Водночас Андрій Данилко підмітив, що виступ гурту у другому півфіналі сподобався йому більше.

– Минулого разу ви були настільки несподівані, ви закривали концерт. Ніби відкрили вікно в зачиненій кімнаті. Той виступ вразив мене більше.

Водночас Євген Філатов порівняв виступ Freedom jazz із злагодженим механізмом.

– Стабільність і професіоналізм – це про вас. Це відчувається з перших акордів і секунд виступу. Це як злагоджений механізм, – додав він.

Нагадаємо, як голосувати на нацвідборі на Євробачення 2019.

Фото: Freedom jazz