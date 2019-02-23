Дивіться онлайн відео трансляцію фіналу нацвідбору на Євробачення 2019 в Україні 23 лютого о 19.00 на сайті Факти ICTV.

23 лютого судді і глядачі визначать переможця національного відбору на Євробачення 2019, який представить Україну на конкурсі в Тель-Авіві.

У фіналі виступить 6 учасників – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA та Freedom jazz.

Проголосувати за свого фаворита можна буде за допомогою програми Телепортал або відправивши СМС із номером учасника на номер 7766.

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Порядок виступу учасників у фіналі відбору на Євробачення 2019:

До слова, вже відомо, що в фіналі відбору виступить один із фаворитів цього року – представник Франції Bilal Hassani. Крім того, в прямому ефірі Джамала виконає свій новий сингл Solo.

Відео трансляція фіналу відбору на Євробачення 2019

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Фото: Katatonia82/ Dreamstime