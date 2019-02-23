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Фінал відбору на Євробачення 2019: онлайн відеотрансляція

Дивіться онлайн відео трансляцію фіналу нацвідбору на Євробачення 2019 в Україні 23 лютого о 19.00 на сайті Факти ICTV.

Євробачення

23 лютого судді і глядачі визначать переможця національного відбору на Євробачення 2019, який представить Україну на конкурсі в Тель-Авіві.

У фіналі виступить 6 учасників – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA та Freedom jazz.

Проголосувати за свого фаворита можна буде за допомогою програми Телепортал або відправивши СМС із номером учасника на номер 7766.

Читайте: Як голосувати на національному відборі на Євробачення

Порядок виступу учасників у фіналі відбору на Євробачення 2019:

  1. Freedom jazz
  2. YUKO
  3. MARUV
  4. Brunettes Shoot Blondes
  5. KAZKA
  6. ANNA MARIA

До слова, вже відомо, що в фіналі відбору виступить один із фаворитів цього року – представник Франції Bilal Hassani. Крім того, в прямому ефірі Джамала виконає свій новий сингл Solo.

Відео трансляція фіналу відбору на Євробачення 2019

До слова, ми також зібрали останні новини про Євробачення 2019.

Фото: Katatonia82/ Dreamstime

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KAZKA – фіналісти національного відбору на Євробачення 2019
Brunettes Shoot Blondes – фіналісти нацвідбору на Євробачення 2019
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