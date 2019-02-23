Цієї суботи, 23 лютого, пройде фінал національного відбору на Євробачення 2019 і стане відомо, хто представить Україну на конкурсі у Тель-Авіві.
У суботу відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2019 і українці дізнаються хто ж буде представляти країну в Тель-Авіві.
За результатами двох півфіналів суді та глядачі обрали шістку фаворитів:
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Факти ICTV пропонують вам обрати свого фаворита, гідного представити Україну в Ізраїлі.
YUKO – GALYNA GULIALA
MARUV – Sing Song
Brunettes Shoot Blondes – Houston
Freedom jazz – Cupidon
ANNA MARIA – My Road
KAZKA – Apart
Нагадаємо, фінал нацвідбору на Євробачення 2019 відбудеться вже 23 лютого. Саме тоді стане відомо, хто поїде представляти Україну в Ізраїлі.
Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня. У минулому році на конкурсі перемогла Нетта Барзілай з піснею Toy.
Фото: eurovision.ua