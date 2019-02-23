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Хто пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення 2019

У фінал нацвідбору на Євробачення 2019 проходять шість учасників – по три з першого і другого півфіналів.

Євробачення

За результатами першого півфіналу у фінал відбору на Євробачення 2019 пройшли три учасники – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.

За результатами другого півфіналу до фіналу відбору на Євробачення 2019 пройшли ANNA MARIA, KAZKA і Freedom jazz.

Результати першого півфіналу відбору на Євробачення 2019

Участник Судьи Зрители Общий балл
 YUKO  8  5  13
 MARUV  6  8  14
 Brunettes Shoot Blondes  7  7  14

Дивіться: Відео виступів у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019

Результати другого півфіналу відбору на Євробачення 2019

Учасник Судді Глядачі Загальний бал
 ANNA MARIA  5  7  12
 KAZKA  7  5  12
 Freedom jazz  8  8  16

Нагадаємо, фінал нацвідбору пройде 23 лютого. Тоді стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2019 Тель-Авіві.

Фото: Eurovision

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KAZKA – фіналісти національного відбору на Євробачення 2019
Brunettes Shoot Blondes – фіналісти нацвідбору на Євробачення 2019
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