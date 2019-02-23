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Лобода заговорила українською мовою на російському шоу

Співачка Світлана Лобода заговорила українською мовою в ефірі російського талант-шоу.

Лобода заговорила українською мовою на російському шоу

Уривок програми Світлана Лобода опублікувала у своєму Instagram.

На відео Лобода, яка виступає в ролі судді, обговорює виступ одного з учасників з Пелагією.

Читайте: Фіналісти відбору на Євробачення 2019: всі учасники

Під час обговорення вона вимовляє фразу: Але це ж було дуже гарно.

 

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сегодня @voice1tv в 21.30 @pelageya_insta @meladzevalerian Смотрим?

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Раніше Факти ICTV писали, що Світлана Лобода презентувала новий кліп на пісню Instadrama.

Фото: lobodaofficial

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