Дует ANNA MARIA прокоментував скандальне інтерв’ю, в якому не зміг визнати анексію Криму.

ANNA MARIA після виступу в фіналі нацвідбору на Євробаченні 2019 прокоментували скандальне інтерв’ю про Крим.

– Останній тиждень відчуваємо на собі стільки негативу… Обговоюють не нас як співачок, а наших батьків.

Кажуть, що Україна прямує до Європи, а ми себе відчули як у 30-ті роки, коли нас змушують відмовитися від батьків. Ми зробили свій вибір, а вони свій. Але все одно вони наші батьки. Ми їх любимо і поважаємо. Якби нас попросили обрати конкурс чи батьків, ми б обрали батьків.

Ми українські співачки і народились у Криму. Ми не порушували законів і не зробили нічого поганого. Ми не давали концертів у РФ.

Ми сподіваємось, що країна сьогодні зробить свій вибір. Ми любимо Україну! – сказали вони.

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Джамала не змогла лишитися байдужою до цих слів.

– Я так само обрала батьків, до яких я зараз не можу поїхати. Я вас маю судити як професіонал, але ви кажете, що пішли на конкурс, знаючи ситуацію. Люди на конкурсі представляють усю країну. Вони відповідають за всіх нас. Як ви можете казати, що Крим – це “наша батьківщина”. Крим – це Україна. Крим анексовано. У нас іде війна. Все!

Раніше фіналістки нацвідбору на Євробачення 2019 дует ANNA MARIA не змогли відповісти на питання про приналежність Криму.

Фото: ANNA MARIA