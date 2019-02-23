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Нацвідбір Євробачення 2019: організатори пояснили склад учасників

UА:Перший дав офіційний коментар про склад учасників нацвідбору на Євробачення 2019 і пояснив, чому саме ці музиканти борються у конкурсі.

Євробачення

Офіційний коментар суспільного мовника UА:Перший щодо складу учасників Сергій Притула зачитав у фіналі нацвідбору на Євробачення 2019.

– СТБ дійсно пропонує всіх учасників відбору і проводить нацвідбір. Але НСТУ вже четвертий рік поспіль має право не лише затверджувати учасників, але й право затверджувати фіналіста від України, оскільки саме НСТУ підписує з ним відповідний договір на участь у конкурсі.

Дивіться: Фінал відбору на Євробачення 2019 Україна

До слова, ANNA MARIA прокоментували скандальне інтерв’ю про Крим у фіналі нацвідбору на Євробачення 2019.

Фото: Sergiy Palamarchuk/ Dreamstime

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