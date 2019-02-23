Завтра пройде 91-та церемонія нагородження премії Оскар за заслуги у галузі кінематографу. Факти ICTV вирішили згадати найпопулярніших акторів Голлівуду, які так і не отримали заповітну статуетку.
Оскар 2019 пройде у театрі Долбі, Лос-Анджелес. Трансляція почнеться з виходу зірок на червону доріжку.Читайте: Оскар 2019: Кіноакадемія оголосила номінантів премії Довгожителі в кіно: фільми, які отримали Оскар Церемонія Оскар 2019: де і коли пройде головна премія кінематографа
Премія Оскар найголовніша та найбажаніша для кожного актора. Не всім всесвітньовідомим акторам вдалося її отримати.
Факти ICTV згадали 13 найпопулярніших акторів Голлівуду, які так і не отримали Оскар.
Кіану Рівз
Перераховувати фільми з участю Джонні Деппа можна дуже довго: Едвард руки-ножиці, Чарлі і шоколадна фабрика, Турист, Самотній рейнджер та ще багато-багато інших.
Але ні вражаючі ролі, ні величезні касові збори, ні глядацька любов, ні навіть Пірати Карибського моря не допомогли Джонні Деппу дістати заповітну статуетку.
Хоча номінувався він на Оскар вже тричі.
Джим Керрі
Цей ексцентричний майстер перевтілень вражає не тільки своїм комедійним талантом.
Джим знявся в багатьох достойних стрічках: від Тупий і ще тупіший і Маски до Вічного сяйва чистого розуму, Шоу Трумана, Завжди говори “Так”…
Однак кіноакадеміки поки залишаються глухі до заслуг Джима.
Том Круз
Том Круз все ще “не заслужив” своєю грою тієї самої заповітної для акторів статуетки.
Головним ролям у фільмах Людина дощу, Місія неможлива, Інтерв’ю з вампіром, Облівіон, Джек Річар поки не вдалося зворушити жюрі Оскара жодного разу.
Антоніо Бандерас
“Ветеран” кіноіндустрії, мачо, який зіграв з 1980-х знімався у Альмодовара, Тарантіно, Родрігеса.
Бандерас може похвалитися десятками нагород престижних фестивалів…
А ось Оскара Антонио до сих пір не вдавалося взяти жодного разу.
Бред Пітт
Улюбленець жіночої аудиторії кінотеатрів отримав один Оскар у 2014 році.
Але за роботу в якості одного з продюсерів фільму 12 років рабства.
Як актор Бред був тричі номінований: за блискучу гру в картині 12 мавп, за розкриття свого неймовірного таланту в Загадковій історії Бенджаміна Баттона, і нарешті – за стрічку Людина, яка змінила все.
Однак везіння кожен раз виявлялося не на його боці.
Дженніфер Еністон
Дженіфер вже обзавелася іменною зіркою на голлівудській Алеї слави.
Також Еністон за свою участь в культовому телесеріалі Друзі удостоєна премій Еммі і Золотий глобус.
А ось Оскара поки не дочекалася.
Ліам Нісон
Популярність прийшла до Ліама після ролі Оскара в фільмі 1993 року Список Шиндлера.
Відтоді він з’явився в багатьох популярних фільмах: Зоряні війни. Епізод I. Прихована загроза, Банди Нью-Йорка, К-19, Царство небесне, Бетмен: Початок, Реальна любов і інших.
Проте премії Оскар Ліам поки що так і не отримав.
Вілл Сміт
Ще з 1990-х Вілл Сміт продовжує залишатися одним з найбільш затребуваних голлівудських акторів.
За роль Мохаммеда Алі в однойменному бойовику 2001 року було номіновано на Оскар.
Друга його номінація на цю премію відбулася в 2006 році. Та жодного разу не пощастило.
Роберт Дауні-молодший
У 2013, 2014 і 2015 рр. Дауні очолив список найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду за версією Forbes.
У 2008 році в стрічці Солдати невдачі зіграв п’ятикратного лауреата премії Оскар, проте навіть цей блискучий виступ приніс Дауні лише другу безрезультатну номінацію на Оскар, номінацію на Золотий глобус і на приз Британської академії.
Джон Траволта
Культуве Кримінальне чтиво Джону не допомогло.
Траволта був номінований на найкращу чоловічу роль, але премії Оскар так і не побачив.
Брюс Вілліс
“Міцний горішок” американського кіно за свою акторську кар’єру зібрав кілька телепремій Еммі, Золотий глобус за роль в Детективне агентство “Місячне світло”.
Шанувальники готові виписати своєму улюбленцю кілька Оскарів, але кіноакадеміки поки їх не підтримали жодного разу.
Кіра Найтлі
Проривом в кінокар’єрі Кіри, яка знімалася, між іншим, з шестирічного віку, стала роль у фільмі Грай як Бекхем.
Потім викликали фурор Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини.
І нарешті номінація на Оскар як краща актриса: за роль Елізабет Беннет у фільмі Гордість й упередження.
Вершина ще не взята, але фанати вважають, що у Кіри Найтлі все ще попереду!
Нагадаємо, раніше ми писали найцікавіші факти про Оскар 2019 і гучні скандали.