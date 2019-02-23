Перераховувати фільми з участю Джонні Деппа можна дуже довго: Едвард руки-ножиці, Чарлі і шоколадна фабрика, Турист, Самотній рейнджер та ще багато-багато інших.

Але ні вражаючі ролі, ні величезні касові збори, ні глядацька любов, ні навіть Пірати Карибського моря не допомогли Джонні Деппу дістати заповітну статуетку.

Хоча номінувався він на Оскар вже тричі.