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“Невдахи” Голлівуду: 13 акторів, які не отримали Оскар

Завтра пройде 91-та церемонія нагородження премії Оскар за заслуги у галузі кінематографу. Факти ICTV вирішили згадати найпопулярніших акторів Голлівуду, які так і не отримали заповітну статуетку.

Актеры без Оскара

Джим Керрі

Антоніо Бандерас

Джон Траволта

Брюс Вілліс

Кіра Найтлі

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