У фіналі відбору на Євробачення 2019 зустрілися шість учасників. Кому глядачі та судді віддали найбільшу кількість балів, розкажуть Факти ICTV.
Фінал нацвідбору на Євробачення 2019 пройшов 23 лютого.
Шляхом голосування глядачів і суддів стало відомо, хто набрав найбільшу кількість балів і представить Україну на Євробаченні 2019 в Ізраїлі.
Результати голосування у фіналі відбору на Євробачення 2019
|Учасник
|Судді
|Глядачі
|Загальний бал
|Freedom jazz
| 6
| 4
| 10
|YUKO
| 4
| 1
| 5
|MARUV
| 5
| 6
| 11
|Brunettes Shoot Blondes
| 2
| 3
| 5
|KAZKA
| 3
| 5
| 8
|ANNA MARIA
| 1
| 2
| 3
До слова, відео трансляцію фіналу нацвідбору на Євробачення 2019 можна дивитися на Фактах ICTV.
Фото: Tatyana Vychegzhanina/ Dreamstime
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