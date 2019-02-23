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Результати фіналу нацвідбору на Євробачення 2019

У фіналі відбору на Євробачення 2019 зустрілися шість учасників. Кому глядачі та судді віддали найбільшу кількість балів, розкажуть Факти ICTV.

Євробачення

Фінал нацвідбору на Євробачення 2019 пройшов 23 лютого.

Шляхом голосування глядачів і суддів стало відомо, хто набрав найбільшу кількість балів і представить Україну на Євробаченні 2019 в Ізраїлі.

Результати голосування у фіналі відбору на Євробачення 2019

Учасник Судді Глядачі Загальний бал
Freedom jazz  6  4  10
YUKO  4  1  5
MARUV  5  6  11
Brunettes Shoot Blondes  2  3  5
KAZKA  3  5  8
ANNA MARIA  1  2  3

До слова, відео трансляцію фіналу нацвідбору на Євробачення 2019 можна дивитися на Фактах ICTV.

Фото: Tatyana Vychegzhanina/ Dreamstime

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