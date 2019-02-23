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Солістка YUKO: Хочу отримати українське громадянство

У фіналі відбору на Євробачення солістка гурту YUKO зізналася, що хоче отримати українське громадянство та готова здати паспорт РФ.

YUKO

Після виступу гурту YUKO у фіналі відбору на Євробачення 2019, солістка зізналася, що готова стати громадянкою України.

За словами Юлії, заради отримання громадянства вона готова здати російський паспорт, це не є для неї проблемою.

Водночас музиканти додали, що вже рік не гастролюють у РФ і не планують.

Дивіться: Фінал відбору на Євробачення 2019 Україна

Нагадаємо, у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення солістка YUKO зізналася, що є громадянкою РФ.

Фото: YUKO

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