У фіналі відбору на Євробачення солістка гурту YUKO зізналася, що хоче отримати українське громадянство та готова здати паспорт РФ.
Після виступу гурту YUKO у фіналі відбору на Євробачення 2019, солістка зізналася, що готова стати громадянкою України.
За словами Юлії, заради отримання громадянства вона готова здати російський паспорт, це не є для неї проблемою.
Водночас музиканти додали, що вже рік не гастролюють у РФ і не планують.
Дивіться: Фінал відбору на Євробачення 2019 Україна
Нагадаємо, у першому півфіналі нацвідбору на Євробачення солістка YUKO зізналася, що є громадянкою РФ.
Фото: YUKO
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