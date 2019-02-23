У США заарештували лауреата Grammy R. Kelly. Його звинувачують у сексуальному насильстві, зокрема над неповнолітніми.

R. Kelly пред’явили звинувачення в сексуальному насильстві над чотирма жінками, пише Голос Америки.

Трьом було менше 18 років на момент скоєння злочину.

52-річний співак сам здався поліції Чикаго.

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Пару місяців назад Lifetime показала документальний фільм, в якому жінки розповіли про насильство з боку співака.

Нагадаємо, у 2000 R. Kelly судили за виготовлення дитячої порнографії. Тоді все почалося після відео, на якому співак займається сексом з неповнолітньою. Того разу його виправдали.

Фото: rkelly