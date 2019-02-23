PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Співака R. Kelly заарештували у США. Його звинувачують у сексуальному насильстві/

Співака R. Kelly заарештували у США. Його звинувачують у сексуальному насильстві

У США заарештували лауреата Grammy R. Kelly. Його звинувачують у сексуальному насильстві, зокрема над неповнолітніми.

Співака R. Kelly заарештували у США. Його звинувачують у сексуальному насильстві

R. Kelly пред’явили звинувачення в сексуальному насильстві над чотирма жінками, пише Голос Америки.

Трьом було менше 18 років на момент скоєння злочину.

52-річний співак сам здався поліції Чикаго.

Читайте: Секс-скандал у церкві: у США 500 священиків звинуватили в насильстві над дітьми

Пару місяців назад Lifetime показала документальний фільм, в якому жінки розповіли про насильство з боку співака.

Нагадаємо, у 2000 R. Kelly судили за виготовлення дитячої порнографії. Тоді все почалося після відео, на якому співак займається сексом з неповнолітньою. Того разу його виправдали.

Фото: rkelly

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Церемонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція
Шоколадні статуетки з золотом і кростіні з кавуна – меню на Оскар 2019
Чехію на Євробаченні 2019 представить Lake Malawi
Довгожителі в кіно: фільми, які отримали Оскар
Оскар 2019: найцікавіші факти та гучні скандали
Рецензія на фільм Наркокур’єр: скільки коштує прощення
Церемонія Оскар 2019: де і коли пройде головна премія кінематографа
Наказував ставити клізми і знімати на відео. Секс-скандал у ЗСУ отримав продовження
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка