У США заарештували лауреата Grammy R. Kelly. Його звинувачують у сексуальному насильстві, зокрема над неповнолітніми.
R. Kelly пред’явили звинувачення в сексуальному насильстві над чотирма жінками, пише Голос Америки.
Трьом було менше 18 років на момент скоєння злочину.
52-річний співак сам здався поліції Чикаго.
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Пару місяців назад Lifetime показала документальний фільм, в якому жінки розповіли про насильство з боку співака.
Нагадаємо, у 2000 R. Kelly судили за виготовлення дитячої порнографії. Тоді все почалося після відео, на якому співак займається сексом з неповнолітньою. Того разу його виправдали.
Фото: rkelly
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