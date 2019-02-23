Онлайн-трансляція вручення премії Оскар 2019. Переможці номінацій на Оскар в режимі реального часу.

Голлівудські зірки почнуть виходити на червону доріжку Оскара 2019 24 лютого о 18.00 (25 лютого 01.00 за київським часом), а сама церемонія нагородження почнеться о 20.00 (03.00 за Києвом).

Традиційно все пройде у театрі Долбі в сонячному Лос-Анджелесі.

До речі, ми також давали список всіх номінантів на премію Оскар 2019.

Онлайн-трансляція Оскара 2019 з’явиться нижче, коли буде офіційно доступна для глядачів.

Дивитися онлайн церемонію нагородження Оскар 2019 можна буде тут.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали найцікавіші факти про Оскар 2019, а також скандали, які вже встигли накопичитися.

Фото: Christopher Polk/Getty Images