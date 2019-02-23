23 лютого відбувся фінал національного відбору на Євробачення 2019. Всі відео виступів конкурсантів зібрали Факти ICTV.

У фіналі національного відбору на Євробачення 2019 виступили шість фіналістів – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA та Freedom jazz.

Нарешті стало відомо, хто поїде на Євробачення 2019 від України. З результатом 11 балів перемогла MARUV.

Ми зібрали відео виступів всіх фіналістів.

Freedom jazz – Cupidon

Джамала назвала вокал гурту ідеальним. Євген Філатов порівняв виступ Freedom jazz зі злагодженим механізмом, зазначивши стабільність і професіоналізм дівчат.

У свою чергу Андрію Данилку більше сподобався номер у півфіналі. На його думку, тоді виступ нагадав “відкрите вікно в зачиненій кімнаті”.

YUKO – GALYNA GULIALA

Джамала назвала YUKO артистами, які заповнюють собою майданчик.

– Ви відчуваєте сцену і у вас є свобода, це заворожує. Я також вражена тим, що ви вивчили мову і переїхали сюди, – додала Джамала.

Андрій Данилко відзначив, що YUKO стали для нього відкриттям відбору.

MARUV – Sing Song

Виступ MARUV Євген Філатов по-хорошому назвав “знищенням аудиторії”. Він також зазначив, що ця пісня наймолодіжніша і найсучасніша серед інших на відборі.

Джамала зазначила, що MARUV додала пісні вокалу, якого раніше було мало, і зробила номер трохи спокійнішим.

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Коментуючи виступ Brunettes Shoot Blondes, Андрій Данилко відзначив, що хлопці дуже схожі на британський гурт.

– Мені пісня сподобалася більше сьогодні, але не вистачило розвитку в номері. Неначе британський гурт, ви дуже фірмові, – додав він.

KAZKA – Apart

Джамала зазначила, що солістка гурту KAZKA дуже виросла, проте в її вокалі немає стабільності.

– Я би з тобою позаймалася. Не для конкурсу, а для впевненості на сцені. Я не знаю, як із такою музикальністю і тембром можна не вміти володіти голосом, – додала Джамала.

ANNA MARIA – My Road

Виступ дуету ANNA MARIA обговорювали довго та емоційно. Коментуючи скандальне інтерв’ю про Крим, Джамала зазначила, що на міжнародному конкурсі люди представляють всю країну.

– Вони відповідають за всіх нас. Як ви можете говорити, що Крим – це “наша батьківщина”. Крим – це Україна. Крим анексований. У нас йде війна. Все! – зазначила вона.