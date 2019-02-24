Після перемоги співачки MARUV на нацвідборі на Євробачення 2019 букмекери підняли Україну на кілька позицій.
Після перемоги співачки MARUV у нацвідборі на Євробачення 2019 букмекери поставили Україну на 4 місце. Про це йдеться на сайті Eurovision World.
Перед початком фінального туру нацвідбору на Євробачення 2019 Україна знаходилася на 14 місці.
Представник України виступатиме на пісенному конкурсі у першому півфіналі, який відбудеться 14 травня.
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До слова, у Національної громадської телерадіокомпанії є 48 годин, аби прийнятий рішення щодо участі MARUV як представниці України на Євробаченні.
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