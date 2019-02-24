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Букмекери змінили ставки на Євробачення 2019: на якому місці Україна

Після перемоги співачки MARUV на нацвідборі на Євробачення 2019 букмекери підняли Україну на кілька позицій.

Євробачення

Після перемоги співачки MARUV у нацвідборі на Євробачення 2019 букмекери поставили Україну на 4 місце. Про це йдеться на сайті Eurovision World.

Перед початком фінального туру нацвідбору на Євробачення 2019 Україна знаходилася на 14 місці.

Представник України виступатиме на пісенному конкурсі у першому півфіналі, який відбудеться 14 травня.

Читайте: Хто поїде на Євробачення 2019 від України

До слова, у Національної громадської телерадіокомпанії є 48 годин, аби прийнятий рішення щодо участі MARUV як представниці України на Євробаченні.

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