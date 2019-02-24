Національна суспільна телерадіокомпанія іще не прийняла рішення щодо того, чи представлятиме MARUV Україну на Євробаченні 2019.

Член правління Національної суспільної телерадіокомпанії Олександра Кольцова заявила, що іще немає остаточного рішення щодо участі MARUV у пісенному конкурсі Євробачення 2019, передає Громадське.

Після завершення нацвідбору на Євробачення 2019 в НСТУ є 48 годин для того, аби затвердити рішення.

Основною проблемою з кандидатурою MARUV є те, що під час концертного туру співачка має виступати в російських містах.

– В суспільстві зараз є різні думки, чи виконавець, який має концертну діяльність у Росії, може представляти Україну. В нашому договорі є пункт, який нам потрібно обговорити з MARUV, – сказала Кольцова.

Читайте: Хто поїде на Євробачення 2019 від України

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко вважає, що Україну не може представляти виконавець, який дає концерти в державі-агресорі.

До слова, цього року пісенний конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.