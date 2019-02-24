Яка стрічка отримає головну нагороду у світі кінематографа — Оскар 2019 за найкращий фільм. Проходьте голосування разом з Фактами ICTV.

Зовсім скоро вже представники кіноіндустрії почнуть збиратися на знаменитій червоній доріжці на премії Оскар 2019.

Цієї ночі ми дізнаємося переможців усіх номінацій, а поки букмекери та експерти роблять свої ставки.

Так, у головній номінації Найкращий фільм змагатимуться 8 фільмів:

Влада

Рома

Богемська рапсодія

Фаворитка

Чорний клановець

Нароження зірки

Зелена книга

Чорна Пантера

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Букмекери переконані, що Оскар 2019 отримає чорно-білий фільм Рома, на другому місці Зелена книга, а на третьому – Фаворитка.

На думку експертів, у фільму Влада найменше шансів.

А як вважаєте ви, хто отримає премію Оскар 2019 за Кращий фільм? Голосуйте.

До слова, на Фактах ICTV також буде онлайн-трансляція Оскара 2019.