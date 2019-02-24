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Хто отримає Оскар 2019 за найкращий фільм (ГОЛОСУВАННЯ)

Яка стрічка отримає головну нагороду у світі кінематографа — Оскар 2019 за найкращий фільм. Проходьте голосування разом з Фактами ICTV.

Оскар 2019

Зовсім скоро вже представники кіноіндустрії почнуть збиратися на знаменитій червоній доріжці на премії Оскар 2019.

Цієї ночі ми дізнаємося переможців усіх номінацій, а поки букмекери та експерти роблять свої ставки.

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Так, у головній номінації Найкращий фільм змагатимуться 8 фільмів:

  • Влада
  • Рома
  • Богемська рапсодія
  • Фаворитка
  • Чорний клановець
  • Нароження зірки
  • Зелена книга
  • Чорна Пантера

Читайте: Оскар 2019: всі номінанти премії

Букмекери переконані, що Оскар 2019 отримає чорно-білий фільм Рома, на другому місці Зелена книга, а на третьому – Фаворитка.

На думку експертів, у фільму Влада найменше шансів.

А як вважаєте ви, хто отримає премію Оскар 2019 за Кращий фільм? Голосуйте.

До слова, на Фактах ICTV також буде онлайн-трансляція Оскара 2019.

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