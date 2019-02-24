Яка стрічка отримає головну нагороду у світі кінематографа — Оскар 2019 за найкращий фільм. Проходьте голосування разом з Фактами ICTV.
Зовсім скоро вже представники кіноіндустрії почнуть збиратися на знаменитій червоній доріжці на премії Оскар 2019.
Цієї ночі ми дізнаємося переможців усіх номінацій, а поки букмекери та експерти роблять свої ставки.Читайте: Оскар 2019: найцікавіші факти та гучні скандали "Невдахи" Голлівуду: 13 акторів, які не отримали Оскар Шоколадні статуетки з золотом і кростіні з кавуна - меню на Оскар 2019
Так, у головній номінації Найкращий фільм змагатимуться 8 фільмів:
- Влада
- Рома
- Богемська рапсодія
- Фаворитка
- Чорний клановець
- Нароження зірки
- Зелена книга
- Чорна Пантера
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Букмекери переконані, що Оскар 2019 отримає чорно-білий фільм Рома, на другому місці Зелена книга, а на третьому – Фаворитка.
На думку експертів, у фільму Влада найменше шансів.
А як вважаєте ви, хто отримає премію Оскар 2019 за Кращий фільм? Голосуйте.
До слова, на Фактах ICTV також буде онлайн-трансляція Оскара 2019.