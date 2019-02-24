Mahmood представлятиме Італію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником Італії на Євробаченні 2019 стане Mahmood з піснею Soldi.

У грудні 2018 року він став переможцем молодіжного фестивалю Sanremo Giovani 2018 й отримав право взяти участь у фестивалі Сан-Ремо в 2019 році з піснею Soldi. За результатами змішаного голосування Mahmood здобув перемогу і право представляти Італію на Євробачення у 2019 році.

Пісня Італ ії на Євробачення 2019 : Mahmood – Soldi

Пісня Soldi отримала статус золотої від FIMI (тираж понад 25 тис. копій. – Ред.), побила рекорд ставши 11 лютого найпрослухованішою за 24 години італійської піснею в історії сервісу Spotify.

Алессандро у своїй пісні звертається до батька, який залишив сім’ю, коли хлопчикові було всього 6 років.

У композиції використовуються слова арабською мовою, якій він пам’ятає з дитинства.

– Soldi – не про гроші на матеріальному рівні, але про те, як гроші можуть змінити відносини в родині, – заявив Махмуд в одному зі своїх інтерв’ю.

Біографія Mahmood

Алессандро Махмуд народився 12 вересня 1992 року у Мілані. Мати співака з Сардинії, а батько з Єгипту. Алессандро розповідав, що тісно пов’язаний з культурою острова Сардинії і черпає з неї натхнення.

Махмуд закінчив лінгвістичну школу, а потім Професійний Музичний Центр у Мілані.

У 2012 році він відправився на французьке шоу Х Фактор, на якому пройшов у прямі ефіри. Однак вже після 3 концерту Алессандро покинув проект.

Читайте: Букмекери змінили ставки на Євробачення 2019: на якому місці Україна

Після шоу він починає писати і продюсувати свої пісні. У 2013 році Махмуд випустив свій перший сингл Fallin ‘Rain.

У 2015 році Алессандро переміг на вокальному конкурсі Area Sanremo, отримавши право виступити на фестивалі Сан-Ремо 2016 з піснею Dimentica. Тоді він зайняв четверний місце. У 2017 році він випустив сингл Pesos.

У вересні 2018 року було випущено його перший EP Gioventù bruciata, в якому він розвинув своє власне звучання.

Раніше Факти ICTV писали, що MARUV із піснею Siren Song представить Україну на Євробаченні 2019 у Тель-Авіві (Ізраїль).

Фото: mahmoodworld