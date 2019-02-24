MARUV має час вирішити ситуацію з концертами в Росії до 25 лютого.
MARUV повинна скасувати концерти в Росії, щоб отримати можливість виступити на конкурсі Євробачення 2019 в Ізраїлі.
Таку умову прописано в договорі, що представили співачці, яка перемогла в нацвідборі на Євробачення, пише UA:Новини.
Повідомляється, що MARUV повинна ознайомиться з контрактом і прийняти рішення до 25 лютого.
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До слова, раніше представник Національної громадської телерадіокомпанії заявив, що рішення про участь MARUV в Євробаченні 2019 ще не прийнято.
Фото: MARUV
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