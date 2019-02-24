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MARUV не виступить на Євробаченні – названо умову

MARUV має час вирішити ситуацію з концертами в Росії до 25 лютого.

MARUV не виступить на Євробаченні – названо умову

MARUV повинна скасувати концерти в Росії, щоб отримати можливість виступити на конкурсі Євробачення 2019 в Ізраїлі.

Таку умову прописано в договорі, що представили співачці, яка перемогла в нацвідборі на Євробачення, пише UA:Новини.

Повідомляється, що MARUV повинна ознайомиться з контрактом і прийняти рішення до 25 лютого.

Читайте: MARUV перемогла у нацвідборі на Євробачення 2019 – реакція соцмереж

До слова, раніше представник Національної громадської телерадіокомпанії заявив, що рішення про участь MARUV в Євробаченні 2019 ще не прийнято.

Фото: MARUV

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